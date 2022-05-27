Финансы - приложение, благодаря которому можно с легкостью контролировать свои финансы, бюджет и расходы. Вам больше не потребуется заглядывать в кошелек или заходить в свой банковский счет, чтобы узнать Ваше текущее финансовое состояние. Пользуясь приложением, Вы сможете спокойно совершать траты, а также копить и делать сбережения.

Особенности приложения Финансы: