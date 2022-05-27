Финансы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Innim Mobile Exp
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,73 Мб
Финансы - приложение, благодаря которому можно с легкостью контролировать свои финансы, бюджет и расходы. Вам больше не потребуется заглядывать в кошелек или заходить в свой банковский счет, чтобы узнать Ваше текущее финансовое состояние. Пользуясь приложением, Вы сможете спокойно совершать траты, а также копить и делать сбережения.
Особенности приложения Финансы:
- Добавление транзакции делается быстро и просто – буквально в два клика.
- Автоматический подсчет текущего баланса по счетам и отображение структуры расходов (трат и поступлений) в виде наглядной диаграммы.
- Просмотр деталей за любой период времени, по любой категории операций, отсортировав операции по дате или сумме.
- Использование готовых шаблонов (продукты, хобби, коммунальные платежи и др.) или создание своих категорий, присваивание им любых цветов и названий.
- Учет расходов или доходов в разных валютах, отображение актуальных курсов валют, что обеспечивает удобство использования в отпуске, при поступлении дохода в другой валюте и пр.
- Создание напоминаний о регулярных платежах (получение дохода от бизнеса, оплата по кредитам, кредитным и другим банковским картам, возвраты долга и др.).
- Защита данных о своих финансах паролем.
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Admin
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