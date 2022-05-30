CoinGecko для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CoinGecko
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,18 Мб
CoinGecko - мобильное приложение, которое предоставляет данные о биткойнах и криптовалютах, графики цен в режиме реального времени, трекер, рыночная капитализация, портфель, новости и оповещения от крупнейшего в мире независимого агрегатора данных о криптовалютах.
Особенности CoinGecko:
- Отображение рыночных данных в режиме реального времени для биткойна, Ethereum, XRP, Dogecoin, Binance Coin, Litecoin, SLP и более 8000 других криптовалют.
- Возможность создать свой собственный портфель и отслеживать прибыль и убытки в режиме реального времени.
- Более 400 рейтинговых данных крипто-биржи по всему миру, таким как Binance, Coinbase Pro, FTX, Bitfinex, Uniswap, Pancakeswap, Kraken, Huobi, Kucoin и другим.
- Персонализированные оповещения о ценах с оповещениями о движениях крупных рынков.
- Возможность отслеживать промышленные секторы, такие как децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), токены децентрализованной биржи (DEX), токены на основе биржи, игры/игры для заработка и более 50 основных категорий.
- Виджеты по отслеживанию цен на крипто на вашем рабочем столе.
- Трендовые крипто-новости от ведущих новостных агентств.
- Встроенный калькулятор для конвертации более 30 валют, включая фиатную валюту и криптовалюту.
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