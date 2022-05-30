CoinGecko для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,18 Мб
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CoinGecko - мобильное приложение, которое предоставляет данные о биткойнах и криптовалютах, графики цен в режиме реального времени, трекер, рыночная капитализация, портфель, новости и оповещения от крупнейшего в мире независимого агрегатора данных о криптовалютах.

Особенности CoinGecko:

  • Отображение рыночных данных в режиме реального времени для биткойна, Ethereum, XRP, Dogecoin, Binance Coin, Litecoin, SLP и более 8000 других криптовалют.
  • Возможность создать свой собственный портфель и отслеживать прибыль и убытки в режиме реального времени.
  • Более 400 рейтинговых данных крипто-биржи по всему миру, таким как Binance, Coinbase Pro, FTX, Bitfinex, Uniswap, Pancakeswap, Kraken, Huobi, Kucoin и другим.
  • Персонализированные оповещения о ценах с оповещениями о движениях крупных рынков.
  • Возможность отслеживать промышленные секторы, такие как децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), токены децентрализованной биржи (DEX), токены на основе биржи, игры/игры для заработка и более 50 основных категорий.
  • Виджеты по отслеживанию цен на крипто на вашем рабочем столе.
  • Трендовые крипто-новости от ведущих новостных агентств.
  • Встроенный калькулятор для конвертации более 30 валют, включая фиатную валюту и криптовалюту.
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