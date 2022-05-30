CoinGecko - мобильное приложение, которое предоставляет данные о биткойнах и криптовалютах, графики цен в режиме реального времени, трекер, рыночная капитализация, портфель, новости и оповещения от крупнейшего в мире независимого агрегатора данных о криптовалютах.

Особенности CoinGecko: