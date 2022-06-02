Volt для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Takafumi Inamori
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|1,15 Мб
Volt - мощный и необычный аудиоредактор для регулировки разницы громкости между звуковыми файлами. Умеет работать с любыми звуками - от длинных, таких как музыка, до коротких, таких как звуковые эффекты и голоса. После регулировки громкости вы можете вывести отрегулированное значение в формате CSV или отскока с примененной регулировкой. Программа может импортировать все основные типы файлов: WAVE, AIFF, AAC, MP3, Ogg Vorbis, WMA и CDA (cd audio). Для работы Volt требуется Microsoft .NET Framework 4.0.
Основные возможности Volt:
- Предварительное воспроизведение, позволяющее указать диапазон воспроизведения, позицию воспроизведения, цикл и т.д.
- Быстрая регулировка громкости при сравнении с эталоном.
- Редактирование фрагмента с частичным изменением громкости.
- Изменение цвета фона в зависимости от значения громкости.
- Равномерность значения громкости.
- Вывод отскока с примененной регулировкой громкости (поддерживает несколько форматов).
- Вывод значения регулировки громкости в формате CSV.
- Результаты регулировки могут быть сохранены в виде списка.
- Поддерживает отмену и повтор.
- Управление из командной строки.
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