Volt для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:1,15 Мб
Volt скриншот № 1
Volt скриншот № 2
Volt скриншот № 3

Volt - мощный и необычный аудиоредактор для регулировки разницы громкости между звуковыми файлами. Умеет работать с любыми звуками - от длинных, таких как музыка, до коротких, таких как звуковые эффекты и голоса. После регулировки громкости вы можете вывести отрегулированное значение в формате CSV или отскока с примененной регулировкой. Программа может импортировать все основные типы файлов: WAVE, AIFF, AAC, MP3, Ogg Vorbis, WMA и CDA (cd audio). Для работы Volt требуется Microsoft .NET Framework 4.0.

Основные возможности Volt:

  • Предварительное воспроизведение, позволяющее указать диапазон воспроизведения, позицию воспроизведения, цикл и т.д.
  • Быстрая регулировка громкости при сравнении с эталоном.
  • Редактирование фрагмента с частичным изменением громкости.
  • Изменение цвета фона в зависимости от значения громкости.
  • Равномерность значения громкости.
  • Вывод отскока с примененной регулировкой громкости (поддерживает несколько форматов).
  • Вывод значения регулировки громкости в формате CSV.
  • Результаты регулировки могут быть сохранены в виде списка.
  • Поддерживает отмену и повтор.
  • Управление из командной строки.
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