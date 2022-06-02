Volt - мощный и необычный аудиоредактор для регулировки разницы громкости между звуковыми файлами. Умеет работать с любыми звуками - от длинных, таких как музыка, до коротких, таких как звуковые эффекты и голоса. После регулировки громкости вы можете вывести отрегулированное значение в формате CSV или отскока с примененной регулировкой. Программа может импортировать все основные типы файлов: WAVE, AIFF, AAC, MP3, Ogg Vorbis, WMA и CDA (cd audio). Для работы Volt требуется Microsoft .NET Framework 4.0.

Основные возможности Volt: