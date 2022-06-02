Pelicut для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:91,64 Мб
Pelicut скриншот № 2
Pelicut скриншот № 3
Pelicut скриншот № 4

Pelicut - мощный видеоредактор, позволяющий создавать стильные видео, с помощью которого можно легко редактировать видео с всевозможными переходами, наклейками и звуковым сопровождением.

Основные возможности Pelicut:

  • Инструменты редактирования видео - возможность разрезать видео по частям, объединять видео из галереи, создавать коллаж из фотографий и сжимать видео без потери качества. Ускоренное или замедленное движение для настройки скорости вашего видео.
  • Различные темы на любой случай. Достаточно одного нажатия, чтобы создать потрясающее музыкальное видео.
  • Полностью лицензированная музыка и звуковые эффекты. Возможность добавить местные песни со своего устройства, или использовать закадровый голос и дублировать свое видео.
  • Анимированные субтитры - доступно множество стилей текста и шрифтов. Кроме того, можно выбрать интересные эффекты для субтитров.
  • Модные фильтры, которые сделают ваше видео уникальным. Вы также можете добавить в свое видео милые гифки, анимационные стикеры.
  • HD экспорт без потери качества с поддержкой большинства видеоформатов. Сохраняйте фото, видео и слайд-шоу в своем проекте в любое время.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CapCutCapCut 5.5.0

Бесплатный и простой в эксплуатации видеоредактор для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать Movavi ClipsMovavi Clips 4.19.1

Бесплатное и удобное в использовании приложение, которое позволяет создавать...

скачать KineMasterKineMaster 5.2.9.23390.GP

KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для...

скачать VITAVITA 1.17.1

Полнофункциональный видеоредактор, который предлагает все необходимые инструменты,...

скачать TikTok LiteTikTok Lite 19.5.2

Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...

скачать MagistoMagisto 6.17.1.20898

Magisto – с данным видео редактором создавать видеоклипы из собственных фотографий не...

Отзывы о программе Pelicut

Admin

Отзывов о программе Pelicut 1.8.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв