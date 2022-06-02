Pelicut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Video Editor Photo Editor
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|91,64 Мб
Pelicut - мощный видеоредактор, позволяющий создавать стильные видео, с помощью которого можно легко редактировать видео с всевозможными переходами, наклейками и звуковым сопровождением.
Основные возможности Pelicut:
- Инструменты редактирования видео - возможность разрезать видео по частям, объединять видео из галереи, создавать коллаж из фотографий и сжимать видео без потери качества. Ускоренное или замедленное движение для настройки скорости вашего видео.
- Различные темы на любой случай. Достаточно одного нажатия, чтобы создать потрясающее музыкальное видео.
- Полностью лицензированная музыка и звуковые эффекты. Возможность добавить местные песни со своего устройства, или использовать закадровый голос и дублировать свое видео.
- Анимированные субтитры - доступно множество стилей текста и шрифтов. Кроме того, можно выбрать интересные эффекты для субтитров.
- Модные фильтры, которые сделают ваше видео уникальным. Вы также можете добавить в свое видео милые гифки, анимационные стикеры.
- HD экспорт без потери качества с поддержкой большинства видеоформатов. Сохраняйте фото, видео и слайд-шоу в своем проекте в любое время.
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