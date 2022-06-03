Local Weather Alerts Widget для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,75 Мб
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Local Weather Alerts Widget - удобный погодный информер, который позволяет просматривать и управлять погодной информацией в нескольких городах одновременно. Присутствуют прогнозы погоды на ближайшие несколько часов и дней.

Ключевые особенности Local Weather Alerts Widget:

  • Данные о погоде в реальном времени.
  • Информация о прогнозе погоды на 24 часа и 25 дней.
  • Информация о качестве воздуха в режиме реального времени.
  • Уведомления о дожде, снеге, молнии, ​​дымке, шторме и т.д.
  • Доступно несколько виджетов рабочего стола, и вы можете выбрать стиль, который вам нравится.
  • Точные данные о предстоящих погодных изменениях.
  • Погодные запросы для любой широты и долготы.
  • Четкая радиолокационная карта осадков, обеспечивающая точные прогнозы погоды для путешественников.
  • Различные погодные фоны в соответствии с текущей погодой за окном.
  • Просмотр информации о погоде для нескольких городов одновременно, добавляйте или удаляйте нужную погоду в городе.
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