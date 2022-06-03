Local Weather Alerts Widget для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vitality App Studios
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,75 Мб
Local Weather Alerts Widget - удобный погодный информер, который позволяет просматривать и управлять погодной информацией в нескольких городах одновременно. Присутствуют прогнозы погоды на ближайшие несколько часов и дней.
Ключевые особенности Local Weather Alerts Widget:
- Данные о погоде в реальном времени.
- Информация о прогнозе погоды на 24 часа и 25 дней.
- Информация о качестве воздуха в режиме реального времени.
- Уведомления о дожде, снеге, молнии, дымке, шторме и т.д.
- Доступно несколько виджетов рабочего стола, и вы можете выбрать стиль, который вам нравится.
- Точные данные о предстоящих погодных изменениях.
- Погодные запросы для любой широты и долготы.
- Четкая радиолокационная карта осадков, обеспечивающая точные прогнозы погоды для путешественников.
- Различные погодные фоны в соответствии с текущей погодой за окном.
- Просмотр информации о погоде для нескольких городов одновременно, добавляйте или удаляйте нужную погоду в городе.
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