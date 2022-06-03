Amobear Email для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.24.40_1031 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amobear Studio
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,64 Мб
Amobear Email - быстрое и умное почтовое приложение для Android, которое поддерживает работу с несколькими аккаунтами, возможность легко создавать новые учетные записи для электронной почты, а также предлагает дружественный интерфейс.
Основные возможности Amobear Email:
- Несколько учетных записей электронной почты: Outlook, Hotmail, Gmail или любая другая электронная почта, пользователи могут удобно использовать несколько учетных записей электронной почты и при этом выполнять вход и проверку электронной почты только в одном приложении.
- Простое управление: вход в почту, отправка, чтение, запись и постоянное удаление всех писем с вашего аккаунта.
- Навигация и управление электронной почтой, управление черновиками и письмами.
- Возможность создавать интеллектуальные подписи и легко использовать их.
- Возможность вставлять сообщения в папку "Входящие", просматривать и изменять, но не удалять свою электронную почту.
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