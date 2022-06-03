Amobear Email для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.24.40_1031 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,64 Мб
Amobear Email скриншот № 2
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Amobear Email скриншот № 4

Amobear Email - быстрое и умное почтовое приложение для Android, которое поддерживает работу с несколькими аккаунтами, возможность легко создавать новые учетные записи для электронной почты, а также предлагает дружественный интерфейс.

Основные возможности Amobear Email:

  • Несколько учетных записей электронной почты: Outlook, Hotmail, Gmail или любая другая электронная почта, пользователи могут удобно использовать несколько учетных записей электронной почты и при этом выполнять вход и проверку электронной почты только в одном приложении.
  • Простое управление: вход в почту, отправка, чтение, запись и постоянное удаление всех писем с вашего аккаунта.
  • Навигация и управление электронной почтой, управление черновиками и письмами.
  • Возможность создавать интеллектуальные подписи и легко использовать их.
  • Возможность вставлять сообщения в папку "Входящие", просматривать и изменять, но не удалять свою электронную почту.
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