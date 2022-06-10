Proton Calendar для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,4 Мб
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Proton Calendar - удобный планировщик и инструмент для тайм-менеджмента, благодаря которому все ваши планы будут надежно защищены от посторонних глаз. Присутствует сквозное шифрование, возможность выбора темы оформления, несколько напоминаний для любого события, виджеты, соответствует требованиям GDPR и HIPAA и многое другое.

Особенности Proton Calendar:

  • Автоматическая синхронизация данных между браузерами и устройствами.
  • Создание событий, повторяющихся ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно или по индивидуальному расписанию.
  • Использование местных или зарубежных часовых поясов при планировании встреч.
  • Одновременное ведение до 20 календарей (платная функция).
  • Просмотр списка задач на главном экране с помощью виджета Proton Calendar.
  • Добавление нескольких напоминаний для любого события.
  • Переключение между режимами просмотра (ежедневный или ежемесячный планировщик).
  • Выбор между светлой и тёмной темой.
  • Никакого отслеживания ваших действий или злоупотребления вашими данными в отличие от других популярных приложений-календарей.
  • Сквозное шифрование — полностью зашифрованный обмен данными между пользователями Proton Calendar.
  • Шифрование с нулевым доступом.
  • Соответствует требованиям GDPR и HIPAA.
  • Располагается в Швейцарии и защищается одними из самых строгих в мире законами о конфиденциальности данных.
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