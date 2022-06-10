Proton Calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Proton AG
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,4 Мб
Proton Calendar - удобный планировщик и инструмент для тайм-менеджмента, благодаря которому все ваши планы будут надежно защищены от посторонних глаз. Присутствует сквозное шифрование, возможность выбора темы оформления, несколько напоминаний для любого события, виджеты, соответствует требованиям GDPR и HIPAA и многое другое.
Особенности Proton Calendar:
- Автоматическая синхронизация данных между браузерами и устройствами.
- Создание событий, повторяющихся ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно или по индивидуальному расписанию.
- Использование местных или зарубежных часовых поясов при планировании встреч.
- Одновременное ведение до 20 календарей (платная функция).
- Просмотр списка задач на главном экране с помощью виджета Proton Calendar.
- Добавление нескольких напоминаний для любого события.
- Переключение между режимами просмотра (ежедневный или ежемесячный планировщик).
- Выбор между светлой и тёмной темой.
- Никакого отслеживания ваших действий или злоупотребления вашими данными в отличие от других популярных приложений-календарей.
- Сквозное шифрование — полностью зашифрованный обмен данными между пользователями Proton Calendar.
- Шифрование с нулевым доступом.
- Соответствует требованиям GDPR и HIPAA.
- Располагается в Швейцарии и защищается одними из самых строгих в мире законами о конфиденциальности данных.
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Отзывы о программе Proton Calendar
Admin
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