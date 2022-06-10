Proton Calendar - удобный планировщик и инструмент для тайм-менеджмента, благодаря которому все ваши планы будут надежно защищены от посторонних глаз. Присутствует сквозное шифрование, возможность выбора темы оформления, несколько напоминаний для любого события, виджеты, соответствует требованиям GDPR и HIPAA и многое другое.

Особенности Proton Calendar: