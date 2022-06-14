MyLifeOrganized - гибкое и мощное приложение не только для учета задач, но и для их выполнения. Дает возможность использовать контексты, теги, звезды, флаги, ставить даты, напоминания, повторы, приоритеты, применять фильтры и виды, а также позволяет настроить наиболее удобную для него систему управления задачам.

После добавления всей информации о ваших задачах MyLifeOrganized выдает простой список действий, содержащий только актуальные дела, которые требуют вашего немедленного внимания. Этот список обновляется автомагически, когда вы выполняете задачу, перемещаетесь в другое место или если уже просто наступил вечер. Имеется синхронизация данных между мобильными приложениями и десктопом.

Особенности MyLifeOrganized: