MyLifeOrganized для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|www.mylifeorganized.net
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,15 Мб
MyLifeOrganized - гибкое и мощное приложение не только для учета задач, но и для их выполнения. Дает возможность использовать контексты, теги, звезды, флаги, ставить даты, напоминания, повторы, приоритеты, применять фильтры и виды, а также позволяет настроить наиболее удобную для него систему управления задачам.
После добавления всей информации о ваших задачах MyLifeOrganized выдает простой список действий, содержащий только актуальные дела, которые требуют вашего немедленного внимания. Этот список обновляется автомагически, когда вы выполняете задачу, перемещаетесь в другое место или если уже просто наступил вечер. Имеется синхронизация данных между мобильными приложениями и десктопом.
Особенности MyLifeOrganized:
- Иерархическая структура дерева задач и подзадач: объединяйте ваши задачи в проекты и разбивайте большие задачи на подзадачи.
- Полная поддержка методологии GTD (Getting Things Done).
- Активные действия: MLO автоматически генерирует простой список, содержащий только действия, требующие вашего немедленного внимания.
- Умная сортировка списка с учетом приоритета задачи и ее родителей.
- Фильтр по контекстам.
- Папка Входящее для быстрого ввода задач.
- Пометка избранных задач звездочкой.
- Функция фокуса для полной концентрации на определенном проекте.
- Напоминания.
- Шаблоны для разных систем управления задачами: GTD®, FranklinCovey и Do-It-Tomorrow.
- Настраиваемые виджеты (PRO-версия).
- Действия в области уведомлений (PRO-версия).
- Защита паролем (PRO-версия).
- и многое другое...
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