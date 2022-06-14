MyLifeOrganized для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,15 Мб
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MyLifeOrganized - гибкое и мощное приложение не только для учета задач, но и для их выполнения. Дает возможность использовать контексты, теги, звезды, флаги, ставить даты, напоминания, повторы, приоритеты, применять фильтры и виды, а также позволяет настроить наиболее удобную для него систему управления задачам.

После добавления всей информации о ваших задачах MyLifeOrganized выдает простой список действий, содержащий только актуальные дела, которые требуют вашего немедленного внимания. Этот список обновляется автомагически, когда вы выполняете задачу, перемещаетесь в другое место или если уже просто наступил вечер. Имеется синхронизация данных между мобильными приложениями и десктопом.

Особенности MyLifeOrganized:

  • Иерархическая структура дерева задач и подзадач: объединяйте ваши задачи в проекты и разбивайте большие задачи на подзадачи.
  • Полная поддержка методологии GTD (Getting Things Done).
  • Активные действия: MLO автоматически генерирует простой список, содержащий только действия, требующие вашего немедленного внимания.
  • Умная сортировка списка с учетом приоритета задачи и ее родителей.
  • Фильтр по контекстам.
  • Папка Входящее для быстрого ввода задач.
  • Пометка избранных задач звездочкой.
  • Функция фокуса для полной концентрации на определенном проекте.
  • Напоминания.
  • Шаблоны для разных систем управления задачами: GTD®, FranklinCovey и Do-It-Tomorrow.
  • Настраиваемые виджеты (PRO-версия).
  • Действия в области уведомлений (PRO-версия).
  • Защита паролем (PRO-версия).
  • и многое другое...
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