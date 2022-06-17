Lantern - инструмент для доступа к запрещенным сайтам и обхода региональных блокировок контента, а также увеличения уровня анонимности за счет изменения IP-адреса. Приложение шифрует весь ваш трафик, когда вы обращаетесь к заблокированному ресурсу.

Программа автоматически обнаруживает, заблокирован сайт, который вы посещаете, или нет, и затем открывает заблокированный ресурс через собственные сервера или через пользователей Lantern, запустивших точки доступа. Если сайт незаблокирован, утилита не использует прокси и ваш браузер открывает веб-страницы напрямую с максимально возможной скоростью.

Особенности Lantern: