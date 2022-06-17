Lantern для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.10.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):8 / 8 | Статистика
Размер:15,78 Мб
Lantern скриншот № 1
Lantern скриншот № 2
Lantern скриншот № 3

Lantern - инструмент для доступа к запрещенным сайтам и обхода региональных блокировок контента, а также увеличения уровня анонимности за счет изменения IP-адреса. Приложение шифрует весь ваш трафик, когда вы обращаетесь к заблокированному ресурсу.

Программа автоматически обнаруживает, заблокирован сайт, который вы посещаете, или нет, и затем открывает заблокированный ресурс через собственные сервера или через пользователей Lantern, запустивших точки доступа. Если сайт незаблокирован, утилита не использует прокси и ваш браузер открывает веб-страницы напрямую с максимально возможной скоростью.

Особенности Lantern:

  • Не сохраняет логи (информацию о покупках, временные метки подключения IP-адресов, истории просмотра, направление трафика или метаданные, DNS-запросы и пр.).
  • Не сотрудничает с правоохранительными органами.
  • Шифрует весь ваш трафик к заблокированным сайтам и сервисам.
  • Простота в использовании. Достаточно загрузить и установить программу - настройка не требуется.
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