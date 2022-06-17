Lantern для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.10.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Innovate Labs, LLC
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 8 | Статистика
|Размер:
|15,78 Мб
Lantern - инструмент для доступа к запрещенным сайтам и обхода региональных блокировок контента, а также увеличения уровня анонимности за счет изменения IP-адреса. Приложение шифрует весь ваш трафик, когда вы обращаетесь к заблокированному ресурсу.
Программа автоматически обнаруживает, заблокирован сайт, который вы посещаете, или нет, и затем открывает заблокированный ресурс через собственные сервера или через пользователей Lantern, запустивших точки доступа. Если сайт незаблокирован, утилита не использует прокси и ваш браузер открывает веб-страницы напрямую с максимально возможной скоростью.
Особенности Lantern:
- Не сохраняет логи (информацию о покупках, временные метки подключения IP-адресов, истории просмотра, направление трафика или метаданные, DNS-запросы и пр.).
- Не сотрудничает с правоохранительными органами.
- Шифрует весь ваш трафик к заблокированным сайтам и сервисам.
- Простота в использовании. Достаточно загрузить и установить программу - настройка не требуется.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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