Norton Secure VPN для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.2.16079 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,62 Мб
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Norton Secure VPN - приложение, которое позволяет скрыть вашу мобильную активность в Интернете, сохранить анонимность и защитить конфиденциальность своих мобильных данных при подключении к сети Wi-Fi дома или за его пределами.

Основные возможности Norton Secure VPN:

  • Глобальные высокоскоростные VPN-серверы позволяют менять виртуальное расположение или автоматически выбирать оптимальный регион как дома, так и за его пределами. ️
  • Выбор способа, позволяющего защитить конфиденциальные данные и обеспечить их анонимность без потери доступа к местным службам. Пересылайте выбранный трафик через зашифрованный VPN-туннель и разрешайте другим приложениям или службам получать доступ в Интернет напрямую.
  • Kill Switch - если ваше VPN-соединение будет разорвано, вы автоматически отключитесь от Интернета. Это помогает гарантировать, что ваш IP-адрес, расположение или личные данные не будут случайно раскрыты и что безопасность, шифрование и анонимность вашего интернет-соединения не будут нарушены.
  • Блокировка отслеживания рекламными приложениями️.
  • VPN без отслеживания действий.
  • Функция обнаружения небезопасной сети️.
  • Помогает защитить ваши данные с помощью зашифрованного туннеля, который маскирует ваши действия и блокирует доступ хакеров, операторов мобильной связи и интернет-провайдеров к вашей информации при использовании сети Wi-Fi.
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