Norton Secure VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.2.16079 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NortonMobile
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,62 Мб
Norton Secure VPN - приложение, которое позволяет скрыть вашу мобильную активность в Интернете, сохранить анонимность и защитить конфиденциальность своих мобильных данных при подключении к сети Wi-Fi дома или за его пределами.
Основные возможности Norton Secure VPN:
- Глобальные высокоскоростные VPN-серверы позволяют менять виртуальное расположение или автоматически выбирать оптимальный регион как дома, так и за его пределами. ️
- Выбор способа, позволяющего защитить конфиденциальные данные и обеспечить их анонимность без потери доступа к местным службам. Пересылайте выбранный трафик через зашифрованный VPN-туннель и разрешайте другим приложениям или службам получать доступ в Интернет напрямую.
- Kill Switch - если ваше VPN-соединение будет разорвано, вы автоматически отключитесь от Интернета. Это помогает гарантировать, что ваш IP-адрес, расположение или личные данные не будут случайно раскрыты и что безопасность, шифрование и анонимность вашего интернет-соединения не будут нарушены.
- Блокировка отслеживания рекламными приложениями️.
- VPN без отслеживания действий.
- Функция обнаружения небезопасной сети️.
- Помогает защитить ваши данные с помощью зашифрованного туннеля, который маскирует ваши действия и блокирует доступ хакеров, операторов мобильной связи и интернет-провайдеров к вашей информации при использовании сети Wi-Fi.
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