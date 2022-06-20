Petal Maps для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.0.300(002) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50,12 Мб
Petal Maps скриншот № 1
Petal Maps скриншот № 2
Petal Maps скриншот № 3
Petal Maps скриншот № 4

Petal Maps - приложение, доступное в более 160 странах и регионах, которое предоставляет данные о дорожном движении в режиме реального времени, навигацию вплоть до уровня полосы движения, позволяет искать услуги поблизости, делиться информацией о ситуациях на дороге, поддерживает различные слои карт, добавление мест в избранное и многое другое.

Ключевые особенности Petal Maps:

  • Рекомендации самого быстрого, кратчайшего и наименее загруженного маршрутов на базе сочетания данных о дорожном движении в режиме реального времени и Ваших личных предпочтений. Поддерживается добавление нескольких остановок на маршруте.
  • Попробуйте разные маршруты и ознакомьтесь с ними заранее.
  • Понятные рекомендации на уровне полосы для более точной навигации помогут Вам легко найти дорогу в различных сценариях.
  • Поддержка сообщений о местах расположения полиции, перекрытиях дорог, авариях и многом другом. Вы также сможете видеть сообщения от других пользователей.
  • Поддержка навигации на умных часах HUAWEI WATCH 3, GT2 и GT3 с различными режимами передвижения, включая ходьбу, езду на велосипеде и общественный транспорт.
  • Поддержка загрузки офлайн-карт для доступа к навигации без подключения к Интернету.
  • Система рекомендаций. Также поддерживается голосовой поиск мест, где можно поесть, выпить и развлечься.
  • Удобный поиск автозаправок, парковок и многого другого.
  • Распределение любимых мест по спискам со специальными значками.
  • Синхронизация данных устройств через облако с помощью облака HUAWEI или Dropbox.
  • Совместное редактирование карты.
  • и многое другое...
ТОП-сегодня раздела "GPS"
 

скачать RMapsRMaps 0.9.4

RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с...

скачать CityGuideCityGuide 12.0.229

Удобные в работе офлайн карты с «пробками» и регулярными корректурами (карты России,...

скачать Навигатор Семь ДорогНавигатор Семь Дорог 1.82.1310

Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...

скачать GPS АнтиРадар FreeGPS АнтиРадар Free 29.4

Удобный и простой в использовании радар-детектор, который с помощью голосовых...

скачать GPS Live NavigationGPS Live Navigation 2.24

Быстрые, подробные и надежные карты с пошаговой навигацией. Присутствует информация о...

скачать Компас с УровнемКомпас с Уровнем 2.3.9

Компас с Уровнем - полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный...

Отзывы о программе Petal Maps

Admin

Отзывов о программе Petal Maps 2.6.0.300(002) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв