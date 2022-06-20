Petal Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0.300(002) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Petal Maps Team
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50,12 Мб
Petal Maps - приложение, доступное в более 160 странах и регионах, которое предоставляет данные о дорожном движении в режиме реального времени, навигацию вплоть до уровня полосы движения, позволяет искать услуги поблизости, делиться информацией о ситуациях на дороге, поддерживает различные слои карт, добавление мест в избранное и многое другое.
Ключевые особенности Petal Maps:
- Рекомендации самого быстрого, кратчайшего и наименее загруженного маршрутов на базе сочетания данных о дорожном движении в режиме реального времени и Ваших личных предпочтений. Поддерживается добавление нескольких остановок на маршруте.
- Попробуйте разные маршруты и ознакомьтесь с ними заранее.
- Понятные рекомендации на уровне полосы для более точной навигации помогут Вам легко найти дорогу в различных сценариях.
- Поддержка сообщений о местах расположения полиции, перекрытиях дорог, авариях и многом другом. Вы также сможете видеть сообщения от других пользователей.
- Поддержка навигации на умных часах HUAWEI WATCH 3, GT2 и GT3 с различными режимами передвижения, включая ходьбу, езду на велосипеде и общественный транспорт.
- Поддержка загрузки офлайн-карт для доступа к навигации без подключения к Интернету.
- Система рекомендаций. Также поддерживается голосовой поиск мест, где можно поесть, выпить и развлечься.
- Удобный поиск автозаправок, парковок и многого другого.
- Распределение любимых мест по спискам со специальными значками.
- Синхронизация данных устройств через облако с помощью облака HUAWEI или Dropbox.
- Совместное редактирование карты.
- и многое другое...
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Отзывов о программе Petal Maps 2.6.0.300(002) пока нет, можете добавить...