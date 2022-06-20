Petal Maps - приложение, доступное в более 160 странах и регионах, которое предоставляет данные о дорожном движении в режиме реального времени, навигацию вплоть до уровня полосы движения, позволяет искать услуги поблизости, делиться информацией о ситуациях на дороге, поддерживает различные слои карт, добавление мест в избранное и многое другое.

Ключевые особенности Petal Maps: