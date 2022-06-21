Jami для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.8182.35501 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:IRC, ICQ, Messenger - Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:94,42 Мб
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Jami скриншот № 4

Jami - приложение для организации видеоконференций, а также голосового и видео общения по сквозным зашифрованным каналам, с использованием P2P-сети и не требует сервера для ретрансляции данных между пользователями. Все соединения защищены сквозным шифрованием с использованием протокола TLS 1.3 и сертификатов X.509 для вызовов и передачи файлов и алгоритма RSA для обмена сообщениями. Присутствует возможность передавать файлы любого размера и использовать любое количества учётных записей.

Для регистрации и использования Jami не требуется указывать номер телефона и адрес электронной почты. Достаточно придумать себе уникальный логин и, при необходимости, пароль, и вы сможет добавлять людей в контакты по их логинам и общаться с ними.

Ключевые особенности Jami:

  • использует peer-to-peer и не требует сервера для ретрансляции данных между пользователями;
  • современное сквозное шифрование для всех коммуникаций по стандарту X.509;
  • без ограничений для размера передаваемого файла, скорости, пропускной способности, функциям, количеству учетных записей, хранилищу или чему-либо еще;
  • отсутствие рекламы;
  • пользователи, находящиеся в одной локальной сети, могут общаться с Jami, даже если они отключены от интернета;
  • при создании аккаунта не требуется предоставлять личную информацию;
  • и многое другое...
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