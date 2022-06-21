Jami - приложение для организации видеоконференций, а также голосового и видео общения по сквозным зашифрованным каналам, с использованием P2P-сети и не требует сервера для ретрансляции данных между пользователями. Все соединения защищены сквозным шифрованием с использованием протокола TLS 1.3 и сертификатов X.509 для вызовов и передачи файлов и алгоритма RSA для обмена сообщениями. Присутствует возможность передавать файлы любого размера и использовать любое количества учётных записей.

Для регистрации и использования Jami не требуется указывать номер телефона и адрес электронной почты. Достаточно придумать себе уникальный логин и, при необходимости, пароль, и вы сможет добавлять людей в контакты по их логинам и общаться с ними.

Ключевые особенности Jami: