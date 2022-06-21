AntennaPod для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AntennaPod Open Source Team
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,27 Мб
AntennaPod - клиент для организации и воспроизведения подкастов, который обеспечит вас мгновенным доступом к миллионам бесплатных и платных подкастов. Присутствует возможность легко добавлять, импортировать и экспортировать их каналы используя каталог подкастов iTunes, файлы OPML или адреса каналов RSS. Доступна регулируемая скорость воспроизведения, поддержка оглавления и таймер сна, мощные средства автоматизации загрузки выпусков (фильтрация, указание времени и интервалов, а также сетей WiFi) и их удаления (избранные и настройки хранения).
Особенности AntennaPod:
- Управление воспроизведением: виджетом, системным уведомлением и кнопками проводных и беспроводных гарнитур.
- Добавление и импорт каналов через каталоги iTunes и gPodder.net, файлы OPML и ссылки на каналы в RSS или Atom.
- Прослушивание с регулировкой скорости воспроизведения, оглавлениями, запоминанием места воспроизведения и продвинутым таймером сна (со сбросом при встряхивании, снижением громкости).
- Доступ к каналам и выпускам, защищенным паролем.
- Возможность добавлять выпуски в избранное.
- Поиск выпусков в истории воспроизведения или по заголовкам и примечаниям.
- Разнообразие способов поделиться выпусками и каналами через социальные сети и e-mail, услуги gPodder.net и экспорт в OPML.
- Управление автоматической загрузкой: выбор отдельных каналов, запрет на использование мобильных сетей, выбор определенных точек доступа WiFi, только во время зарядки телефона и в заданное время или интервалы.
- Управление хранением: ограничение количества кешируемых выпусков, автоудаление и выбор расположения файлов.
- Светлая или темная тема оформления.
- Резервирование подписок путем интеграции с gPodder.net и экпорта в OPML.
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