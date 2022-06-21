AntennaPod для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,27 Мб
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AntennaPod скриншот № 3
AntennaPod скриншот № 4

AntennaPod - клиент для организации и воспроизведения подкастов, который обеспечит вас мгновенным доступом к миллионам бесплатных и платных подкастов. Присутствует возможность легко добавлять, импортировать и экспортировать их каналы используя каталог подкастов iTunes, файлы OPML или адреса каналов RSS. Доступна регулируемая скорость воспроизведения, поддержка оглавления и таймер сна, мощные средства автоматизации загрузки выпусков (фильтрация, указание времени и интервалов, а также сетей WiFi) и их удаления (избранные и настройки хранения).

Особенности AntennaPod:

  • Управление воспроизведением: виджетом, системным уведомлением и кнопками проводных и беспроводных гарнитур.
  • Добавление и импорт каналов через каталоги iTunes и gPodder.net, файлы OPML и ссылки на каналы в RSS или Atom.
  • Прослушивание с регулировкой скорости воспроизведения, оглавлениями, запоминанием места воспроизведения и продвинутым таймером сна (со сбросом при встряхивании, снижением громкости).
  • Доступ к каналам и выпускам, защищенным паролем.
  • Возможность добавлять выпуски в избранное.
  • Поиск выпусков в истории воспроизведения или по заголовкам и примечаниям.
  • Разнообразие способов поделиться выпусками и каналами через социальные сети и e-mail, услуги gPodder.net и экспорт в OPML.
  • Управление автоматической загрузкой: выбор отдельных каналов, запрет на использование мобильных сетей, выбор определенных точек доступа WiFi, только во время зарядки телефона и в заданное время или интервалы.
  • Управление хранением: ограничение количества кешируемых выпусков, автоудаление и выбор расположения файлов.
  • Светлая или темная тема оформления.
  • Резервирование подписок путем интеграции с gPodder.net и экпорта в OPML.
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