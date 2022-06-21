AntennaPod - клиент для организации и воспроизведения подкастов, который обеспечит вас мгновенным доступом к миллионам бесплатных и платных подкастов. Присутствует возможность легко добавлять, импортировать и экспортировать их каналы используя каталог подкастов iTunes, файлы OPML или адреса каналов RSS. Доступна регулируемая скорость воспроизведения, поддержка оглавления и таймер сна, мощные средства автоматизации загрузки выпусков (фильтрация, указание времени и интервалов, а также сетей WiFi) и их удаления (избранные и настройки хранения).

Особенности AntennaPod: