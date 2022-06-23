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Magic Earth для Android

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.22.18.DB56A29F.0ADC2CD4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):10 / 31 | Статистика
Размер:49,76 Мб
Magic Earth скриншот № 1
Magic Earth скриншот № 2
Magic Earth скриншот № 3
Magic Earth скриншот № 4

Magic Earth - приложение, позволяющее прокладывать оптимальные маршруты к месту назначения даже без подключения к интернету. Программа использует данные OpenStreetMap и мощную поисковую систему, чтобы предложить маршруты для вождения, езды на велосипеде, пешего туризма и общественного транспорта.

Особенности Magic Earth:

  • 233 страны и региона для загрузки.
  • Выбор между 2D, 3D и спутниковой картой.
  • Просмотр каждой детали вашего маршрута, такую, как рельеф, его сложность, расстояние и высоту.
  • Возможность больше узнать о ближайших достопримечательностях из статей Википедии.
  • Поиск близлежащих парковочных мест.
  • Регулярные бесплатные обновления карты.
  • Поиск самого быстрого или самого короткого маршрута до пункта назначения, путешествуя на машине, велосипеде, пешком или на общественном транспорте.
  • Планирование своего маршрута используя несколько путевых точек.
  • Бесплатная функция Head-up Display (HUD), которая проецирует наиболее важную навигационную информацию на лобовое стекло вашего автомобиля.
  • Выбор полосы движения, используя точную пошаговую навигацию и помощь по выбору полосы.
  • Уведомления о камерах контроля скорости и оставайтесь в курсе о текущих ограничений скорости.
  • Информация о трафике в режиме реального времени.
  • Альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и сэкономить время в дороге.
  • Пешеходные маршруты.
  • Поиск общественного транспорта для инвалидных колясок или велосипедов.
  • Просмотр текущей температуры, а также местного прогноза в выбранных вами местах.
  • Погодные условия ожидающиеся в ближайшие часы или на следующие 14 дней.
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