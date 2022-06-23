Magic Earth - приложение, позволяющее прокладывать оптимальные маршруты к месту назначения даже без подключения к интернету. Программа использует данные OpenStreetMap и мощную поисковую систему, чтобы предложить маршруты для вождения, езды на велосипеде, пешего туризма и общественного транспорта.

Особенности Magic Earth: