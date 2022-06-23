Magic Earth для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.22.18.DB56A29F.0ADC2CD4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|General Magic
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 31 | Статистика
|Размер:
|49,76 Мб
Magic Earth - приложение, позволяющее прокладывать оптимальные маршруты к месту назначения даже без подключения к интернету. Программа использует данные OpenStreetMap и мощную поисковую систему, чтобы предложить маршруты для вождения, езды на велосипеде, пешего туризма и общественного транспорта.
Особенности Magic Earth:
- 233 страны и региона для загрузки.
- Выбор между 2D, 3D и спутниковой картой.
- Просмотр каждой детали вашего маршрута, такую, как рельеф, его сложность, расстояние и высоту.
- Возможность больше узнать о ближайших достопримечательностях из статей Википедии.
- Поиск близлежащих парковочных мест.
- Регулярные бесплатные обновления карты.
- Поиск самого быстрого или самого короткого маршрута до пункта назначения, путешествуя на машине, велосипеде, пешком или на общественном транспорте.
- Планирование своего маршрута используя несколько путевых точек.
- Бесплатная функция Head-up Display (HUD), которая проецирует наиболее важную навигационную информацию на лобовое стекло вашего автомобиля.
- Выбор полосы движения, используя точную пошаговую навигацию и помощь по выбору полосы.
- Уведомления о камерах контроля скорости и оставайтесь в курсе о текущих ограничений скорости.
- Информация о трафике в режиме реального времени.
- Альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и сэкономить время в дороге.
- Пешеходные маршруты.
- Поиск общественного транспорта для инвалидных колясок или велосипедов.
- Просмотр текущей температуры, а также местного прогноза в выбранных вами местах.
- Погодные условия ожидающиеся в ближайшие часы или на следующие 14 дней.
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