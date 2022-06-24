Deskman для Windows

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.2.293 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):5 / 11 | Статистика
Размер:6,84 Мб
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Deskman скриншот № 4

Deskman - приложение, которое предлагает огромное количество опций и настроек, позволяющие заблокировать и ограничить доступ к важным объектам системы на ПК. Подойдет и для домашнего компьютера и для компьютеров, используемых в организациях. Присутствует возможность включить в список исключений группы пользователей или отдельных пользователей. Приложение включает возможности по ограничению для отключения USB дисков, помощник перезагрузки, доступный в контекстном меню иконки Deskman в трее Windows.

Основные возможности Deskman:

  • Простота в использовании.
  • Kiosk Mode - режим общественного ПК, позволяющий защитить рабочий компьютер и блокировать важные функции.
  • Возможность скрыть меню Пуск, защитить Панель управления, отключить USB-диски, блокировать доступ CD/DVD приводу и т.д.
  • Отключение системных клавиш (таких как Ctrl-Alt-Del, Winkey и т.п.).
  • Возможность остановить запуск нежелательных приложений.
  • Блокировка ярлыков на рабочем столе.
  • Диспетчер задач с ограниченными возможностями.
  • Boss Mode – режим администратора
  • Блокирование доступа ко всем веб-сайтам за исключением необходимых с помощью ключевых слов.
  • Программное обеспечение устанавливается и управляется администратором.
  • Возможность активировать Deskman на многих компьютерах одновременно (PRO-версия).
  • Возможность удаленного доступа к Deskman (PRO-версия).
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