Deskman - приложение, которое предлагает огромное количество опций и настроек, позволяющие заблокировать и ограничить доступ к важным объектам системы на ПК. Подойдет и для домашнего компьютера и для компьютеров, используемых в организациях. Присутствует возможность включить в список исключений группы пользователей или отдельных пользователей. Приложение включает возможности по ограничению для отключения USB дисков, помощник перезагрузки, доступный в контекстном меню иконки Deskman в трее Windows.

Основные возможности Deskman: