Deskman для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.2.293 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Anfibia Software
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 11 | Статистика
|Размер:
|6,84 Мб
Deskman - приложение, которое предлагает огромное количество опций и настроек, позволяющие заблокировать и ограничить доступ к важным объектам системы на ПК. Подойдет и для домашнего компьютера и для компьютеров, используемых в организациях. Присутствует возможность включить в список исключений группы пользователей или отдельных пользователей. Приложение включает возможности по ограничению для отключения USB дисков, помощник перезагрузки, доступный в контекстном меню иконки Deskman в трее Windows.
Основные возможности Deskman:
- Простота в использовании.
- Kiosk Mode - режим общественного ПК, позволяющий защитить рабочий компьютер и блокировать важные функции.
- Возможность скрыть меню Пуск, защитить Панель управления, отключить USB-диски, блокировать доступ CD/DVD приводу и т.д.
- Отключение системных клавиш (таких как Ctrl-Alt-Del, Winkey и т.п.).
- Возможность остановить запуск нежелательных приложений.
- Блокировка ярлыков на рабочем столе.
- Диспетчер задач с ограниченными возможностями.
- Boss Mode – режим администратора
- Блокирование доступа ко всем веб-сайтам за исключением необходимых с помощью ключевых слов.
- Программное обеспечение устанавливается и управляется администратором.
- Возможность активировать Deskman на многих компьютерах одновременно (PRO-версия).
- Возможность удаленного доступа к Deskman (PRO-версия).
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