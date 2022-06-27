Wise для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.60.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wise
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|67,16 Мб
Wise - приложение для мгновенной отправки и получения международных переводов, конвертации валют, а также для совершения оплаты картой по всему миру (более чем в 80 странах). Все переводы защищены с помощью двухэтапной аутентификации.
Особенности Wise:
- Отправление денег более чем в 80 стран мира.
- Максимально низкая комиссия.
- 50% всех переводов осуществляются мгновенно или в течение часа.
- Защита переводов с помощью двухэтапной аутентификации.
- Возможность расплачиваться или снимать наличные более чем в 200 странах.
- Автоматическая конвертация необходимой суммы доступного на Вашем счете баланса с минимальной комиссией.
- Возможность замораживать и размораживать Вашу карту, а также обновлять виртуальную карту при первой необходимости.
- Собственный номер счета и банковский код Великобритании, европейский IBAN, американские маршрутные номера и номера счетов, а также многое другое.
- Использование данных реквизитов счета для получения оплаты в нескольких валютах бесплатно, а также для настройки платежей прямого дебета.
- Контроль финансов с помощью мгновенных уведомлений о каждой операции.
- Хранение средств в более 50 валютах и мгновенная конвертация денег.
- Конвертирование валюты мгновенно, по реальному обменному курсу, с применением максимально низкой комиссии.
- Оплачивание счета быстрее и по более выгодному обменному курсу.
- Использование реквизитов счета для получения платежей от клиентов по всему миру.
- Возможность подключиться к поддерживаемым платформам, таким как Amazon, Stripe, Xero и др.
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Admin
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