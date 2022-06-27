Wise для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.60.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:67,16 Мб
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Wise - приложение для мгновенной отправки и получения международных переводов, конвертации валют, а также для совершения оплаты картой по всему миру (более чем в 80 странах). Все переводы защищены с помощью двухэтапной аутентификации.

Особенности Wise:

  • Отправление денег более чем в 80 стран мира.
  • Максимально низкая комиссия.
  • 50% всех переводов осуществляются мгновенно или в течение часа.
  • Защита переводов с помощью двухэтапной аутентификации.
  • Возможность расплачиваться или снимать наличные более чем в 200 странах.
  • Автоматическая конвертация необходимой суммы доступного на Вашем счете баланса с минимальной комиссией.
  • Возможность замораживать и размораживать Вашу карту, а также обновлять виртуальную карту при первой необходимости.
  • Собственный номер счета и банковский код Великобритании, европейский IBAN, американские маршрутные номера и номера счетов, а также многое другое.
  • Использование данных реквизитов счета для получения оплаты в нескольких валютах бесплатно, а также для настройки платежей прямого дебета.
  • Контроль финансов с помощью мгновенных уведомлений о каждой операции.
  • Хранение средств в более 50 валютах и мгновенная конвертация денег.
  • Конвертирование валюты мгновенно, по реальному обменному курсу, с применением максимально низкой комиссии.
  • Оплачивание счета быстрее и по более выгодному обменному курсу.
  • Использование реквизитов счета для получения платежей от клиентов по всему миру.
  • Возможность подключиться к поддерживаемым платформам, таким как Amazon, Stripe, Xero и др.
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