Termius для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:27,7 Мб
Termius скриншот № 1
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Termius скриншот № 3
Termius скриншот № 4

Termius - отличный инструмент для управления системами UNIX, будь то локальная машина, удаленный сервис, контейнер Docker, виртуальная машина, Raspberry Pi или дроплет AWS. Другими словами, Termius - это Putty для Android, но с потрясающим дизайном.

Бесплатные функции:

  • SSH-клиент с поддержкой ECDSA, ed25519 и chacha20-poly1305.
  • Настольное приложение для Windows, Mac и Linux.
  • Поддержка протоколов SSH, Mosh и Telnet.
  • Локальный терминал с bash.
  • Встроенный генератор ключей RSA/DSA/ECDSA и импортер ключей Putty.
  • Поддержка цветов XTerm-256, VT100 и ванильных типов терминалов.
  • Локальное, удаленное и динамическое перенаправление портов.
  • Автоматическое распознавание ОС, например, Raspberry Pi, Ubuntu, Fedora.
  • Поддержка аппаратной клавиатуры.
  • Аутентификация по паролю, ключу и 2FA.
  • 12 потрясающих цветовых схем.
  • Terminal Touch с поддержкой клавиш со стрелками, Ctrl и Alt.
  • Организация хостов в группы для совместного использования настроек между ними.
  • Отсутствие рекламы и баннеров.
  • Синхронизация между устройствами (Premium-версия).
  • Переадресация агента SSH ключей (Premium-версия).
  • SFTP-клиент (Premium-версия).
  • HTTP/SOCKS прокси (Premium-версия).
  • CLI инструмент для экспорта ~/.ssh/config (Premium-версия).
  • Защита отпечатков пальцев (Premium-версия).
  • Импорт хостов AWS EC2 и Digital Ocean (Premium-версия).
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