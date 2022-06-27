Termius для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Termius Corporation
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|27,7 Мб
Termius - отличный инструмент для управления системами UNIX, будь то локальная машина, удаленный сервис, контейнер Docker, виртуальная машина, Raspberry Pi или дроплет AWS. Другими словами, Termius - это Putty для Android, но с потрясающим дизайном.
Бесплатные функции:
- SSH-клиент с поддержкой ECDSA, ed25519 и chacha20-poly1305.
- Настольное приложение для Windows, Mac и Linux.
- Поддержка протоколов SSH, Mosh и Telnet.
- Локальный терминал с bash.
- Встроенный генератор ключей RSA/DSA/ECDSA и импортер ключей Putty.
- Поддержка цветов XTerm-256, VT100 и ванильных типов терминалов.
- Локальное, удаленное и динамическое перенаправление портов.
- Автоматическое распознавание ОС, например, Raspberry Pi, Ubuntu, Fedora.
- Поддержка аппаратной клавиатуры.
- Аутентификация по паролю, ключу и 2FA.
- 12 потрясающих цветовых схем.
- Terminal Touch с поддержкой клавиш со стрелками, Ctrl и Alt.
- Организация хостов в группы для совместного использования настроек между ними.
- Отсутствие рекламы и баннеров.
- Синхронизация между устройствами (Premium-версия).
- Переадресация агента SSH ключей (Premium-версия).
- SFTP-клиент (Premium-версия).
- HTTP/SOCKS прокси (Premium-версия).
- CLI инструмент для экспорта ~/.ssh/config (Premium-версия).
- Защита отпечатков пальцев (Premium-версия).
- Импорт хостов AWS EC2 и Digital Ocean (Premium-версия).
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