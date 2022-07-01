Email Mail Mailbox для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.74 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16,37 Мб
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Email Mail Mailbox - удобное приложение для проверки вашей электронной почты. Присутствует автоматическое обнаружение сервера, работа с нескольких почтовых аккаунтов и многое другое. Приложение позволяет вам входить в различные почтовые аккаунты, одновременно отслеживать электронные письма и иметь возможность управлять неограниченным количеством сообщений, поступающих от ваших друзей, поставщиков и клиентов.

Возможности Email Mail Mailbox:

  • Поддержка автоматической настройки IMAP, POP3.
  • Синхронизация нескольких почтовых ящиков в едином интерфейсе.
  • Поддержка уведомления при поступлении нового письма.
  • Настраиваемые звуки уведомлений.
  • Оповещения и другие настройки для каждой из ваших учетных записей.
  • Автоматическое переключение между дневным и ночным режимами.
  • Настраиваемое прокручиваемое меню и действия для просмотра электронной почты.
  • Ежедневная синхронизация.
  • Вход в свою учетную запись Gmail.
  • Возможность легко фильтровать и отслеживать электронные письма по непрочитанным / помеченным.
  • Экономия времени при использовании приложения для отслеживания электронной почты.
  • Данные в вашей почте всегда зашифрованы для защиты безопасности и конфиденциальности информации.
  • Возможность установить таймер экрана блокировки, чтобы защитить свою личную электронную почту.
  • Возможность работать оффлайн.
  • и многое другое...
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