Email Mail Mailbox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.74 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TOH Talent Team
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,37 Мб
Email Mail Mailbox - удобное приложение для проверки вашей электронной почты. Присутствует автоматическое обнаружение сервера, работа с нескольких почтовых аккаунтов и многое другое. Приложение позволяет вам входить в различные почтовые аккаунты, одновременно отслеживать электронные письма и иметь возможность управлять неограниченным количеством сообщений, поступающих от ваших друзей, поставщиков и клиентов.
Возможности Email Mail Mailbox:
- Поддержка автоматической настройки IMAP, POP3.
- Синхронизация нескольких почтовых ящиков в едином интерфейсе.
- Поддержка уведомления при поступлении нового письма.
- Настраиваемые звуки уведомлений.
- Оповещения и другие настройки для каждой из ваших учетных записей.
- Автоматическое переключение между дневным и ночным режимами.
- Настраиваемое прокручиваемое меню и действия для просмотра электронной почты.
- Ежедневная синхронизация.
- Вход в свою учетную запись Gmail.
- Возможность легко фильтровать и отслеживать электронные письма по непрочитанным / помеченным.
- Экономия времени при использовании приложения для отслеживания электронной почты.
- Данные в вашей почте всегда зашифрованы для защиты безопасности и конфиденциальности информации.
- Возможность установить таймер экрана блокировки, чтобы защитить свою личную электронную почту.
- Возможность работать оффлайн.
- и многое другое...
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Admin
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