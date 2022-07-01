Email Mail Mailbox - удобное приложение для проверки вашей электронной почты. Присутствует автоматическое обнаружение сервера, работа с нескольких почтовых аккаунтов и многое другое. Приложение позволяет вам входить в различные почтовые аккаунты, одновременно отслеживать электронные письма и иметь возможность управлять неограниченным количеством сообщений, поступающих от ваших друзей, поставщиков и клиентов.

Возможности Email Mail Mailbox: