Lingvanex для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nordicwise Limited
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48,05 Мб
Lingvanex - удобный переводчик на каждый день для бизнеса, путешествий, образования и свободного общения в любом месте, который позволяет быстро переводить текстовые или голосовые сообщения. Поддерживается перевод на более 100 языков. Кроме того, автономный режим позволяет использовать приложение за границей, не используя дорогой роуминг. Присутствует возможность переводить текст, голос, изображения, фото с камеры, SMS, разговоры, файлы и веб-сайты, PDF документы.
Особенности Lingvanex:
- Перевод текста более чем на 100 языков.
- Возможность перевода текста на фотографиях и изображениях, перевод веб-сайтов и веб-страниц.
- Функция преобразования текста в речь и синтезатор голоса.
- Используйте закладки, чтобы сохранить ваши любимые переводы.
- Виджет для рабочего стола.
- Карточки со словами помогут вам выучить новые слова.
- Транслитерация и транскрипция.
- Словарь значения и альтернативные переводы.
- Поддерживает Google Watch и Samsung Gear.
- Поддержка наушников или Bluetooth-гарнитуры.
- Изучение новых фраз с разговорником о путешествиях.
- История перевода.
- Распознавание и перевод объектов с вашей камеры.
- Возможность делиться переведенным текстом.
- Голосовой переводчик.
- Перевод сообщений в чате.
- Оффлайн перевод.
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