Lingvanex - удобный переводчик на каждый день для бизнеса, путешествий, образования и свободного общения в любом месте, который позволяет быстро переводить текстовые или голосовые сообщения. Поддерживается перевод на более 100 языков. Кроме того, автономный режим позволяет использовать приложение за границей, не используя дорогой роуминг. Присутствует возможность переводить текст, голос, изображения, фото с камеры, SMS, разговоры, файлы и веб-сайты, PDF документы.

Особенности Lingvanex: