Free Disk Cleaner - бесплатная программа для очистки диска, которая удаляет все ненужные файлы с вашего накопителя. Присутствует возможность выбрать диск для сканирования на наличие нежелательных файлов, а также включить или исключить любые папки или файлы из сканирования.

Основніе возможности Free Disk Cleaner: