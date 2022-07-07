Free Disk Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2017 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|1,36 Мб
Free Disk Cleaner - бесплатная программа для очистки диска, которая удаляет все ненужные файлы с вашего накопителя. Присутствует возможность выбрать диск для сканирования на наличие нежелательных файлов, а также включить или исключить любые папки или файлы из сканирования.
Основніе возможности Free Disk Cleaner:
- Безопасная очистка нежелательных и устаревших файлов с диска
- Очистка всех дисков, подключенных к компьютеру. Можно вручную выбрать диски для очистки, стереть файлы с определенными расширениями, исключить папки из сканирования и т.д.
- Удаление файлов с помощью маски поиска.
- Настройка списка исключений. На экране конфигурации вы можете настроить подстановочные знаки и установить исключения для файлов, папок, пустых папок и ссылок с помощью "Добавить" или "Удалить" в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
- Уменьшает количество ненужных файлов на жестком диске, освобождая дисковое пространство и помогая компьютеру работать быстрее, поскольку удаляет временные файлы, очищает корзину и удаляет различные системные файлы и другие элементы, которые вам больше не нужны.
- Повышение скорости и производительности компьютера.
- Может выполнять комплексное сканирование и анализ локальных дисков и данных на них.
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