Free Disk Cleaner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2017 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:1,36 Мб
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Free Disk Cleaner - бесплатная программа для очистки диска, которая удаляет все ненужные файлы с вашего накопителя. Присутствует возможность выбрать диск для сканирования на наличие нежелательных файлов, а также включить или исключить любые папки или файлы из сканирования.

Основніе возможности Free Disk Cleaner:

  • Безопасная очистка нежелательных и устаревших файлов с диска
  • Очистка всех дисков, подключенных к компьютеру. Можно вручную выбрать диски для очистки, стереть файлы с определенными расширениями, исключить папки из сканирования и т.д.
  • Удаление файлов с помощью маски поиска.
  • Настройка списка исключений. На экране конфигурации вы можете настроить подстановочные знаки и установить исключения для файлов, папок, пустых папок и ссылок с помощью "Добавить" или "Удалить" в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
  • Уменьшает количество ненужных файлов на жестком диске, освобождая дисковое пространство и помогая компьютеру работать быстрее, поскольку удаляет временные файлы, очищает корзину и удаляет различные системные файлы и другие элементы, которые вам больше не нужны.
  • Повышение скорости и производительности компьютера.
  • Может выполнять комплексное сканирование и анализ локальных дисков и данных на них.
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