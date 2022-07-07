KuCoin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.60.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kucoin Technology Co., Ltd.
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,34 Мб
KuCoin - клиент для работы с одной из наибольших криптовалютных бирж. Позволяет торговать более чем 700 криптовалютами, такими как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), новыми крипто и даже мем-коинами.
Основные функции KuCoin:
- Более 700 криптовалюта, включая новые крипто (BTC, ETH, DOGE, XRP, KCS, DFL, SSOL, ELON и SAMO).
- Легкие и простые способы покупки криптовалюты с помощью кредитных карт.
- Более 420 качественных активов, таких как BTC и ETH, DeFi и NFT.
- Удобные функции для всех классов инвесторов.
- Низкие комиссии на бирже криптовалют.
- Более 50 фиатных валют (EUR, USD, JPY, AED, и HKD).
- Более 20 языков, на которых сообщества KuCoin делятся новостями о биржа и технологии блокчейн.
- Разнообразные проекты по получению дохода.
- Функция Fast Trade: Покупайте USDT с помощью VISA, Mastercard и SEPA.
- Услуги сторонних платформ: Покупайте криптовалюта с помощью Banxa, Simplex, BTCDirect.
- 3 типа торговли: спотовая торговля, маржинальная торговля и торговый бот.
- 4 типа деривативов.
- Различные инструменты для заработка.
- Круглосуточная служба поддержки клиентов, без выходных.
- Двухфакторная аутентификация: повышенная защита и безопасность учетных записей.
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