KuCoin для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.60.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,34 Мб
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KuCoin - клиент для работы с одной из наибольших криптовалютных бирж. Позволяет торговать более чем 700 криптовалютами, такими как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), новыми крипто и даже мем-коинами.

Основные функции KuCoin:

  • Более 700 криптовалюта, включая новые крипто (BTC, ETH, DOGE, XRP, KCS, DFL, SSOL, ELON и SAMO).
  • Легкие и простые способы покупки криптовалюты с помощью кредитных карт.
  • Более 420 качественных активов, таких как BTC и ETH, DeFi и NFT.
  • Удобные функции для всех классов инвесторов.
  • Низкие комиссии на бирже криптовалют.
  • Более 50 фиатных валют (EUR, USD, JPY, AED, и HKD).
  • Более 20 языков, на которых сообщества KuCoin делятся новостями о биржа и технологии блокчейн.
  • Разнообразные проекты по получению дохода.
  • Функция Fast Trade: Покупайте USDT с помощью VISA, Mastercard и SEPA.
  • Услуги сторонних платформ: Покупайте криптовалюта с помощью Banxa, Simplex, BTCDirect.
  • 3 типа торговли: спотовая торговля, маржинальная торговля и торговый бот.
  • 4 типа деривативов.
  • Различные инструменты для заработка.
  • Круглосуточная служба поддержки клиентов, без выходных.
  • Двухфакторная аутентификация: повышенная защита и безопасность учетных записей.
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