Калькулятор с процентами для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|35.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alex Oliinyk
|Категория:
|Стандартные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.45 Мб
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Приложение Калькулятор с процентами предназначено для выполнения математических расчетов с дополнительными функциями, такими как вычисление процентов, сохранение истории вычислений и возможность использовать память для промежуточных значений. Это удобный инструмент для студентов, бухгалтеров и всех, кто часто сталкивается с математическими задачами в повседневной жизни. Благодаря большому и удобному интерфейсу с подсветкой клавиш, пользователи могут избегать ошибок при вводе данных, что делает работу с приложением комфортной и точной.
Основные возможности приложения Калькулятор с процентами:
- Вычисление процентов: Легко и быстро рассчитывайте проценты от заданных значений.
- История вычислений: Сохранение всех выполненных вычислений для последующего анализа и использования.
- Память для значений: Возможность сохранять промежуточные результаты для более сложных расчетов.
- Большие цифры: Удобный интерфейс с крупными цифрами, что упрощает процесс ввода данных.
- Подсветка клавиш: Специальная подсветка клавиш помогает избежать ошибок при вводе, делая процесс работы с калькулятором интуитивно понятным.
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