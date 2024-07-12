Приложение Калькулятор с процентами предназначено для выполнения математических расчетов с дополнительными функциями, такими как вычисление процентов, сохранение истории вычислений и возможность использовать память для промежуточных значений. Это удобный инструмент для студентов, бухгалтеров и всех, кто часто сталкивается с математическими задачами в повседневной жизни. Благодаря большому и удобному интерфейсу с подсветкой клавиш, пользователи могут избегать ошибок при вводе данных, что делает работу с приложением комфортной и точной.

Основные возможности приложения Калькулятор с процентами: