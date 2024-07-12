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Калькулятор с процентами для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:35.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Стандартные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.45 Мб
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Приложение Калькулятор с процентами предназначено для выполнения математических расчетов с дополнительными функциями, такими как вычисление процентов, сохранение истории вычислений и возможность использовать память для промежуточных значений. Это удобный инструмент для студентов, бухгалтеров и всех, кто часто сталкивается с математическими задачами в повседневной жизни. Благодаря большому и удобному интерфейсу с подсветкой клавиш, пользователи могут избегать ошибок при вводе данных, что делает работу с приложением комфортной и точной.

Основные возможности приложения Калькулятор с процентами:

  • Вычисление процентов: Легко и быстро рассчитывайте проценты от заданных значений.
  • История вычислений: Сохранение всех выполненных вычислений для последующего анализа и использования.
  • Память для значений: Возможность сохранять промежуточные результаты для более сложных расчетов.
  • Большие цифры: Удобный интерфейс с крупными цифрами, что упрощает процесс ввода данных.
  • Подсветка клавиш: Специальная подсветка клавиш помогает избежать ошибок при вводе, делая процесс работы с калькулятором интуитивно понятным.
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