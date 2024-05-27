Calctic для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Стандартные
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:45.02 Мб
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Calctic - это многофункциональное приложение, которое сочетает в себе возможности калькулятора и конвертера для выполнения различных вычислительных задач. Программа разработана для студентов, преподавателей и профессионалов, обеспечивая удобный и интуитивно понятный интерфейс для работы с математическими уравнениями, преобразованием единиц измерения, конвертацией валют и многим другим.

Основное назначение Calctic - облегчить повседневные вычисления. Приложение включает базовый калькулятор для выполнения основных арифметических операций, таких как сложение, вычитание, умножение и деление. Кроме того, Calctic позволяет выполнять более сложные математические операции, такие как возведение числа в степень и извлечение квадратного корня. Преобразователи единиц измерения позволяют мгновенно конвертировать одну единицу измерения в другую, а финансовые калькуляторы предоставляют актуальную информацию об обмене валют и позволяют рассчитывать проценты и скидки всего за несколько нажатий.

Calctic предлагает более 20 различных калькуляторов и конвертеров, что делает его незаменимым инструментом для студентов, домохозяек и профессионалов в различных сферах. Благодаря широкому спектру возможностей, приложение значительно упрощает выполнение повседневных вычислений и конвертаций.

Список основных возможностей приложения Calctic:

  • Базовый калькулятор: выполнение основных арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление), а также более сложных математических операций (возведение в степень, извлечение квадратного корня).
  • Преобразователи единиц измерения: мгновенное преобразование одной единицы измерения в другую.
  • Финансовые калькуляторы: получение актуальной информации об обмене более чем 150 международных валют, расчет процентов и скидок.
  • Ускорение: вычисление и преобразование параметров ускорения.
  • Битрейт: работа с битрейтом и его преобразованиями.
  • Емкость: вычисление и конвертация объемов и емкостей.
  • Энергия: расчет и преобразование энергетических величин.
  • И многое другое: приложение включает множество дополнительных функций для повседневных вычислений и конвертаций.

 

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