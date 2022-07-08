SophiApp для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.71 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,19 Мб
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SophiApp скриншот № 2
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SophiApp - бесплатное приложение с открытым исходным кодом для тонкой настройки Windows 10 и Windows 11. Предлагает более 130 разных функций и показывает, как можно настроить Windows, не ломая функционал ОС. SophiApp полностью портативная: не имеет конфигурационных файлов и сохраняет никие данные в реестр.

Возможности SophiApp:

  • Больше 130 твиков;
  • Поддержка многопоточности;
  • Приложение отображает текущее состояние каждой функции в UI;
  • Поддержка высокого разрешения;
  • Имеет встроенный движок поиска (функции могут быть найдены по заголовкам и описанию).
  • Поддержка темной и светлой тем;
  • Настройка конфиденциальности и телеметрии;
  • Планировщик заданий;
  • Настройка UI и персонализации;
  • Возможность корректно удалить UWP-приложения, отображая локализированные имена пакетов;
  • Возможность скачать и установить из Microsoft Store HEVC-расширение для возможности открытия файлов .heic- and .heif-форматов;
  • Создание задач Windows Cleanup и Windows Cleanup Notification в Планировщике заданий по очистке неиспользуемых файлов и обновлений Windows;
  • Настройка безопасности Windows;
  • Возможность копирования описаний и заголовков функций;
  • Множество твиков по кастомизации проводника и контекстного меню.
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