SophiApp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.71 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Sophia Community
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,19 Мб
SophiApp - бесплатное приложение с открытым исходным кодом для тонкой настройки Windows 10 и Windows 11. Предлагает более 130 разных функций и показывает, как можно настроить Windows, не ломая функционал ОС. SophiApp полностью портативная: не имеет конфигурационных файлов и сохраняет никие данные в реестр.
Возможности SophiApp:
- Больше 130 твиков;
- Поддержка многопоточности;
- Приложение отображает текущее состояние каждой функции в UI;
- Поддержка высокого разрешения;
- Имеет встроенный движок поиска (функции могут быть найдены по заголовкам и описанию).
- Поддержка темной и светлой тем;
- Настройка конфиденциальности и телеметрии;
- Планировщик заданий;
- Настройка UI и персонализации;
- Возможность корректно удалить UWP-приложения, отображая локализированные имена пакетов;
- Возможность скачать и установить из Microsoft Store HEVC-расширение для возможности открытия файлов .heic- and .heif-форматов;
- Создание задач Windows Cleanup и Windows Cleanup Notification в Планировщике заданий по очистке неиспользуемых файлов и обновлений Windows;
- Настройка безопасности Windows;
- Возможность копирования описаний и заголовков функций;
- Множество твиков по кастомизации проводника и контекстного меню.
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