SophiApp - бесплатное приложение с открытым исходным кодом для тонкой настройки Windows 10 и Windows 11. Предлагает более 130 разных функций и показывает, как можно настроить Windows, не ломая функционал ОС. SophiApp полностью портативная: не имеет конфигурационных файлов и сохраняет никие данные в реестр.

Возможности SophiApp: