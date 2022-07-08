Free Youtube Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,39 Мб
Free Youtube Downloader - с помощью этого менеджера загрузки вы можете сохранять видео с YouTube в различных видео- и аудиоформатах, включая AAC, MP3, AVI и MP4. Присутствует возможность конвертировать видео YouTube, редактировать их, соединять и обрезать.
Особенности Free Youtube Downloader:
- Бесплатная загрузка видео с YouTube, обеспечивая лучшее качество сохраненных видео.
- Загрузка видео YouTube HD (даже 1080p HD и 4k видео) и видео YouTube 3D.
- Возможность конвертирования видео YouTube для различных устройств, включая iPod, iPhone, Apple TV, PSP, мобильный телефон, Zune, Pocket PC.
- Конвертация YouTube в MP3, M4A, WMA, WMV, и MPEG, для дальнейшего воспроизведения на цифровых плеерах или портативных устройств, таких как iPod, iPhone и Blackberry, и т.д.
- Обрезка видео с YouTube.
- Объединение видеороликов.
- Редактирование видео.
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