Amber Weather для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,6 Мб
Amber Weather скриншот № 1
Amber Weather скриншот № 2
Amber Weather скриншот № 3
Amber Weather скриншот № 4

Amber Weather - точный прогноз погоды на каждый день. Имеется информации о давлении，ветре，есть виджет для домашнего экрана, погода на сегодня, завтра или на ближайшую неделю, актуальная погода с 3D анимацией и т.д.

Позволяет Вам узнавать самую точную информацию о погодных условиях и всегда иметь под рукой точный прогноз. Приятный для глаза дизайн и понятный интерфейс персонализируют Ваш смартфон и сделают его удобнее и функциональнее. Доступен огромный выбор бесплатных тем для виджетов (более 130 тем).

Особенности приложения:

  • Множество виджетов различных размеров.
  • Различные темы значков погоды
  • Автоматическое/ручное определение местоположения (через мобильные сети/Wi-Fi или GPS).
  • Автоматический/ручной интервал обновления погоды (15 мин, 30 мин, 1, 2, 4, 6 часов).
  • Детальный прогноз погоды на неделю, заставка на экран погода и время.
  • Текущая погода, минимальная и максимальнуая температуры.
  • Возможность быстрого перехода в Календарь и Будильник.
  • Точные прогнозы для Украины, Казахстана, Беларуси и России.
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