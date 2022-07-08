Amber Weather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Amber Mobile Limited
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,6 Мб
Amber Weather - точный прогноз погоды на каждый день. Имеется информации о давлении，ветре，есть виджет для домашнего экрана, погода на сегодня, завтра или на ближайшую неделю, актуальная погода с 3D анимацией и т.д.
Позволяет Вам узнавать самую точную информацию о погодных условиях и всегда иметь под рукой точный прогноз. Приятный для глаза дизайн и понятный интерфейс персонализируют Ваш смартфон и сделают его удобнее и функциональнее. Доступен огромный выбор бесплатных тем для виджетов (более 130 тем).
Особенности приложения:
- Множество виджетов различных размеров.
- Различные темы значков погоды
- Автоматическое/ручное определение местоположения (через мобильные сети/Wi-Fi или GPS).
- Автоматический/ручной интервал обновления погоды (15 мин, 30 мин, 1, 2, 4, 6 часов).
- Детальный прогноз погоды на неделю, заставка на экран погода и время.
- Текущая погода, минимальная и максимальнуая температуры.
- Возможность быстрого перехода в Календарь и Будильник.
- Точные прогнозы для Украины, Казахстана, Беларуси и России.
Бесплатный и удобный погодный информер для Android-устройств - это точная метеостанция,...
YoWindow - простой в использовании и удобный погодный информер для Android, который позволяет...
Красивое, простое и информативное приложение с прогнозами погоды, благодаря которому...
Погода Neffos 9.0-20181217.10025
Стильный и точный погодный информер для Android, который предлагает детальный прогноз от...
ForecaWeather - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно узнать...
Бесплатное и красочное погодное Android-приложение, дополненное красивыми фотографиями на...
Отзывы о программе Amber Weather
Admin
Отзывов о программе Amber Weather 4.7.1 пока нет, можете добавить...