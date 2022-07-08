Amber Weather - точный прогноз погоды на каждый день. Имеется информации о давлении，ветре，есть виджет для домашнего экрана, погода на сегодня, завтра или на ближайшую неделю, актуальная погода с 3D анимацией и т.д.

Позволяет Вам узнавать самую точную информацию о погодных условиях и всегда иметь под рукой точный прогноз. Приятный для глаза дизайн и понятный интерфейс персонализируют Ваш смартфон и сделают его удобнее и функциональнее. Доступен огромный выбор бесплатных тем для виджетов (более 130 тем).

Особенности приложения: