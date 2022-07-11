PoMelo File Explorer - инструмент для управления файлами, который поможет легко искать файлы, хранящиеся на устройстве, и автоматически организовать их в коллекции. Присутствует возможность просматривать, удалять, перемещать, переименовывать или комментировать любые файлы, а также быстро находить их через поиск по индексу с помощью фильтров.

Особенности PoMelo File Explorer: