PoMelo File Explorer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,69 Мб
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PoMelo File Explorer - инструмент для управления файлами, который поможет легко искать файлы, хранящиеся на устройстве, и автоматически организовать их в коллекции. Присутствует возможность просматривать, удалять, перемещать, переименовывать или комментировать любые файлы, а также быстро находить их через поиск по индексу с помощью фильтров.

Особенности PoMelo File Explorer:

  • Освобождение места на телефоне. С помощью анализа можно легко находить и удалять ненужные файлы.
  • Анализ хранилища. Можно легко управлять файлами устройств с помощью множества мощных функций.
  • Оптимизация устройства. Позволяет ускорить свой телефон, очистить от ненужных файлов, охладить ЦПУ и сэкономить заряд батареи.
  • Управление приложениями. Можно просматривать имя пакета и размер приложения, а также выполнять резервное копирование, остановку и деинсталляцию.
  • Возможность просматривать файлы, включая изображения, видео, архивы и др. Также можно просматривать свои локальные файлы в виде сетки или списка.
  • Возможность добавить в закладки свою любимую папку, что позволит Вам быстро открывать папку в дальнейшем.
  • Глобальная поисковая система - можно искать файлы в хранилище и на SD-карте в любом месте приложения.
  • Встроенная передача файлов по Wi-Fi на другие мобильные телефоны и ПК, без подключения к Интернету, без ограничения по размеру и типу файла.
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