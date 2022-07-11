PoMelo File Explorer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Android Does Team
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,69 Мб
PoMelo File Explorer - инструмент для управления файлами, который поможет легко искать файлы, хранящиеся на устройстве, и автоматически организовать их в коллекции. Присутствует возможность просматривать, удалять, перемещать, переименовывать или комментировать любые файлы, а также быстро находить их через поиск по индексу с помощью фильтров.
Особенности PoMelo File Explorer:
- Освобождение места на телефоне. С помощью анализа можно легко находить и удалять ненужные файлы.
- Анализ хранилища. Можно легко управлять файлами устройств с помощью множества мощных функций.
- Оптимизация устройства. Позволяет ускорить свой телефон, очистить от ненужных файлов, охладить ЦПУ и сэкономить заряд батареи.
- Управление приложениями. Можно просматривать имя пакета и размер приложения, а также выполнять резервное копирование, остановку и деинсталляцию.
- Возможность просматривать файлы, включая изображения, видео, архивы и др. Также можно просматривать свои локальные файлы в виде сетки или списка.
- Возможность добавить в закладки свою любимую папку, что позволит Вам быстро открывать папку в дальнейшем.
- Глобальная поисковая система - можно искать файлы в хранилище и на SD-карте в любом месте приложения.
- Встроенная передача файлов по Wi-Fi на другие мобильные телефоны и ПК, без подключения к Интернету, без ограничения по размеру и типу файла.
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