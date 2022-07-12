Spike для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Spike Email
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,92 Мб
Spike - мощное приложение, совмещающее функции электронной почты и чата. Также имеются заметки, списки дел, задачи, документы, календарь и видеозвонки. Spike позволяет управлять электронной почтой Gmail, G Suite, Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Microsoft 365, IONOS, GoDaddy, Exchange, AOL и IMAP. Кроме того присутствует возможность создавать документы, совместно редактировать их и делиться ими: все из "Входящих". Встроенный чат позволяет обсуждать идеи, оставлять комментарии и сотрудничать.
Можно упорядочивать задачи, общие проекты и списки покупок и назначать им приоритеты, создавать напоминания и задачи, управлять ими. Также программа позволяет создавать групповой чат с помощью электронной почты и мгновенно просматривайте все файлы и историю сообщений.
Особенности Spike:
- Почта с мессенджером.
- Заметки, задачи, групповые чаты и электронная почта Spike синхронизируются на всех устройствах в реальном времени.
- Делитесь файлами, сотрудничайтеи общайтесь с другими пользователями, даже если у них нет Spike.
- Заметки, списки дел и групповой чат работают на базе мощного приложения электронной почты.
- Папка приоритетных входящих.
- Управление задачами.
- Хранилище файлов.
- Отложенные сообщения и задачи.
- Списки дел.
- Несколько календарей.
- Расширенный поиск по контактам, ключевым словам или файлам.
- Сложный алгоритм шифрования электронной почты AES256.
- Голосовые и видеозвонки.
- Мгновенный просмотр.
- Темный режим.
- Удаленная работа.
- Отмена сообщения.
- Отложенная отправка.
- Мгновенная отмена подписки.
- Возможность одним движением помечать тысячи сообщений для удаления, архивирования или как прочитанные.
- Настраиваемые режимы, уведомления и жесты для «Входящих».
- Возможность вставлять в сообщения GIF-файлы, голосовые заметки, эмодзи, рисунки, фото и видео.
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