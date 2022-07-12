Spike - мощное приложение, совмещающее функции электронной почты и чата. Также имеются заметки, списки дел, задачи, документы, календарь и видеозвонки. Spike позволяет управлять электронной почтой Gmail, G Suite, Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Microsoft 365, IONOS, GoDaddy, Exchange, AOL и IMAP. Кроме того присутствует возможность создавать документы, совместно редактировать их и делиться ими: все из "Входящих". Встроенный чат позволяет обсуждать идеи, оставлять комментарии и сотрудничать.

Можно упорядочивать задачи, общие проекты и списки покупок и назначать им приоритеты, создавать напоминания и задачи, управлять ими. Также программа позволяет создавать групповой чат с помощью электронной почты и мгновенно просматривайте все файлы и историю сообщений.

Особенности Spike: