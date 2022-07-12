Spike для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,92 Мб
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Spike - мощное приложение, совмещающее функции электронной почты и чата. Также имеются заметки, списки дел, задачи, документы, календарь и видеозвонки. Spike позволяет управлять электронной почтой Gmail, G Suite, Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Microsoft 365, IONOS, GoDaddy, Exchange, AOL и IMAP. Кроме того присутствует возможность создавать документы, совместно редактировать их и делиться ими: все из "Входящих". Встроенный чат позволяет обсуждать идеи, оставлять комментарии и сотрудничать.

Можно упорядочивать задачи, общие проекты и списки покупок и назначать им приоритеты, создавать напоминания и задачи, управлять ими. Также программа позволяет создавать групповой чат с помощью электронной почты и мгновенно просматривайте все файлы и историю сообщений.

Особенности Spike:

  • Почта с мессенджером.
  • Заметки, задачи, групповые чаты и электронная почта Spike синхронизируются на всех устройствах в реальном времени.
  • Делитесь файлами, сотрудничайтеи общайтесь с другими пользователями, даже если у них нет Spike.
  • Заметки, списки дел и групповой чат работают на базе мощного приложения электронной почты.
  • Папка приоритетных входящих.
  • Управление задачами.
  • Хранилище файлов.
  • Отложенные сообщения и задачи.
  • Списки дел.
  • Несколько календарей.
  • Расширенный поиск по контактам, ключевым словам или файлам.
  • Сложный алгоритм шифрования электронной почты AES256.
  • Голосовые и видеозвонки.
  • Мгновенный просмотр.
  • Темный режим.
  • Удаленная работа.
  • Отмена сообщения.
  • Отложенная отправка.
  • Мгновенная отмена подписки.
  • Возможность одним движением помечать тысячи сообщений для удаления, архивирования или как прочитанные.
  • Настраиваемые режимы, уведомления и жесты для «Входящих».
  • Возможность вставлять в сообщения GIF-файлы, голосовые заметки, эмодзи, рисунки, фото и видео.
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