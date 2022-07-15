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WifiDiagnosticsView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:67 Кб
WifiDiagnosticsView скриншот № 1

WifiDiagnosticsView - инструмент диагностики Wi-fi, который отслеживает службу беспроводной сети операционной системы Windows и отображает любое событие, происходящее во время работы WifiDiagnosticsView, включая сканирование беспроводных сетей, подключение к точке доступа, отключение от точки доступа, неудачную попытку подключения и т.д. При обнаружении сбоя отображается код ошибки и описание ошибки. Программа не требует инсталляции.

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