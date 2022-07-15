WifiDiagnosticsView - инструмент диагностики Wi-fi, который отслеживает службу беспроводной сети операционной системы Windows и отображает любое событие, происходящее во время работы WifiDiagnosticsView, включая сканирование беспроводных сетей, подключение к точке доступа, отключение от точки доступа, неудачную попытку подключения и т.д. При обнаружении сбоя отображается код ошибки и описание ошибки. Программа не требует инсталляции.