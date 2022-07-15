WifiDiagnosticsView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|67 Кб
WifiDiagnosticsView - инструмент диагностики Wi-fi, который отслеживает службу беспроводной сети операционной системы Windows и отображает любое событие, происходящее во время работы WifiDiagnosticsView, включая сканирование беспроводных сетей, подключение к точке доступа, отключение от точки доступа, неудачную попытку подключения и т.д. При обнаружении сбоя отображается код ошибки и описание ошибки. Программа не требует инсталляции.
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