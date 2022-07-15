Ventusky - классический прогноз погоды для определенного местоположения с картой, которая демонстрирует изменение погоды на более обширной территории. Позволяет увидеть, откуда идут осадки или дует ветер, а также узнать прогноз осадков, скорости ветра, облачность, атмосферное давление, снежный покров и другие метеорологические данные для разных высот над уровнем моря.

Особенности Ventusky: