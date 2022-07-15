Ventusky для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InMeteo
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|36,91 Мб
Ventusky - классический прогноз погоды для определенного местоположения с картой, которая демонстрирует изменение погоды на более обширной территории. Позволяет увидеть, откуда идут осадки или дует ветер, а также узнать прогноз осадков, скорости ветра, облачность, атмосферное давление, снежный покров и другие метеорологические данные для разных высот над уровнем моря.
Особенности Ventusky:
- Анимация ветра.
- Прогноз погоды на ближайшие три дня расписан на каждый час.
- Пользователи могут узнать время восхода и захода солнца в любой географической точке.
- Модели погоды. Приложение собирает данные из трех числовых моделей. Помимо относительно известных данных из американской модели GFS, в нем также представлены данные из канадской модели GEM и немецкой модели ICON, которая имеет самое высокое разрешение прогноза погоды для всего мира.
- Доступные показатели погоды: температура (15 уровней), осаждение (1 час, 3 часа, продолжительное накопление), радар погоды, загрязнение воздуха.
- Доступные показатели погоды: ветер (16 уровней), облачность (высокий, средний, низкий, общий), снежный покров, влажность, точка росы, атмосферное давление, грозы, индексы: CAPE, CIN, LI, Helicity (SRH), нулевая изотерма, волны (требуется PREMIUM).
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