Multi Port Forwarder - швейцарский армейский нож для переадресации портов, который преобразует сетевой трафик всеми возможными способами. Трафик для переадресации выбирается комбинацией следующих параметров: направление (входящий/исходящий), протокол (TCP/UDP), порт, IP (IPv4, IPv6, DNS-имя), MAC и сетевой адаптер.

Любой из перечисленных адресов трафика может быть выбран вместе или по отдельности. Программа не ограничивается только пересылкой и предлагает отражение трафика обратно к источнику на локальном или удаленном компьютере, с транспонированием или без транспонирования адресов.

Индикатор активности, связанный с каждым правилом, удобно отображает обрабатываемый трафик. Программа обеспечивает высокую производительность и эффективное использование ресурсов на компьютерах, работающих даже под управлением старых операционных систем.