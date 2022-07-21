Multi Port Forwarder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Verigio Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,69 Мб
Multi Port Forwarder - швейцарский армейский нож для переадресации портов, который преобразует сетевой трафик всеми возможными способами. Трафик для переадресации выбирается комбинацией следующих параметров: направление (входящий/исходящий), протокол (TCP/UDP), порт, IP (IPv4, IPv6, DNS-имя), MAC и сетевой адаптер.
Любой из перечисленных адресов трафика может быть выбран вместе или по отдельности. Программа не ограничивается только пересылкой и предлагает отражение трафика обратно к источнику на локальном или удаленном компьютере, с транспонированием или без транспонирования адресов.
Индикатор активности, связанный с каждым правилом, удобно отображает обрабатываемый трафик. Программа обеспечивает высокую производительность и эффективное использование ресурсов на компьютерах, работающих даже под управлением старых операционных систем.
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