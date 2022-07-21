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Multi Port Forwarder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,69 Мб
Multi Port Forwarder скриншот № 1
Multi Port Forwarder скриншот № 2
Multi Port Forwarder скриншот № 3

Multi Port Forwarder - швейцарский армейский нож для переадресации портов, который преобразует сетевой трафик всеми возможными способами. Трафик для переадресации выбирается комбинацией следующих параметров: направление (входящий/исходящий), протокол (TCP/UDP), порт, IP (IPv4, IPv6, DNS-имя), MAC и сетевой адаптер.

Любой из перечисленных адресов трафика может быть выбран вместе или по отдельности. Программа не ограничивается только пересылкой и предлагает отражение трафика обратно к источнику на локальном или удаленном компьютере, с транспонированием или без транспонирования адресов.

Индикатор активности, связанный с каждым правилом, удобно отображает обрабатываемый трафик. Программа обеспечивает высокую производительность и эффективное использование ресурсов на компьютерах, работающих даже под управлением старых операционных систем.

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