Virtual Network Hub для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Verigio Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,82 Мб
Virtual Network Hub - простой способ соединения компьютеров и устройств в одну или несколько сетей. Он имеет визуальный вид аппаратного сетевого концентратора и создает привычную среду для пользователей, чтобы применить свои аппаратные настройки к этому виртуальному устройству. Интерфейс Drag-n-Drop позволяет визуально собрать концентратор и точно настроить его параметры для различных сетевых задач.
Virtual Network Hub предлагает ряд полезных функций:
- WiFi HotSpot создает беспроводную сеть для подключения к ней других устройств;
- Клиент для сетей WiFi подключается к другим беспроводным сетям;
- Проводная сеть поддерживает прямое/проводное подключение к сетевым картам;
- Внутренний DHCP-сервер предоставляет динамические IP-адреса для подключаемых устройств;
- Внутренний DHCP-клиент запрашивает динамические IP-адреса и конфигурацию у других маршрутизаторов;
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