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Virtual Network Hub для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,82 Мб
Virtual Network Hub скриншот № 1
Virtual Network Hub скриншот № 2
Virtual Network Hub скриншот № 3

Virtual Network Hub - простой способ соединения компьютеров и устройств в одну или несколько сетей. Он имеет визуальный вид аппаратного сетевого концентратора и создает привычную среду для пользователей, чтобы применить свои аппаратные настройки к этому виртуальному устройству. Интерфейс Drag-n-Drop позволяет визуально собрать концентратор и точно настроить его параметры для различных сетевых задач.

Virtual Network Hub предлагает ряд полезных функций:

  • WiFi HotSpot создает беспроводную сеть для подключения к ней других устройств;
  • Клиент для сетей WiFi подключается к другим беспроводным сетям;
  • Проводная сеть поддерживает прямое/проводное подключение к сетевым картам;
  • Внутренний DHCP-сервер предоставляет динамические IP-адреса для подключаемых устройств;
  • Внутренний DHCP-клиент запрашивает динамические IP-адреса и конфигурацию у других маршрутизаторов;
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