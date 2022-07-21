Virtual Network Hub - простой способ соединения компьютеров и устройств в одну или несколько сетей. Он имеет визуальный вид аппаратного сетевого концентратора и создает привычную среду для пользователей, чтобы применить свои аппаратные настройки к этому виртуальному устройству. Интерфейс Drag-n-Drop позволяет визуально собрать концентратор и точно настроить его параметры для различных сетевых задач.

Virtual Network Hub предлагает ряд полезных функций: