Windows Settings Blocker для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:916 Кб
Windows Settings Blocker скриншот № 1
Windows Settings Blocker скриншот № 2
Windows Settings Blocker скриншот № 3

В Windows 10 версии 1703 компания Microsoft добавила новую групповую политику для своей операционной системы, которая дает вам контроль над различными страницами настроек, появляющимися в приложении Windows Settings. Она поможет системным администраторам блокировать ненужные панели в дополнение к защите тех панелей, которые ИТ-специалисты хотят держать подальше от конечных пользователей.

Эта функция особенно полезна в сетевой среде, например, при настройке гостевой машины, но существует множество других сценариев, в которых отключение приложения "Настройки" и "Панель управления" тоже пригодится. Например, если вы оказываете техническую поддержку своим родным и друзьям, и они постоянно звонят вам, чтобы перенастроить ту или иную функцию снова и снова. Вы можете один раз починить их компьютер, а затем заблокировать им доступ к изменению настроек или если у вас в доме есть устройство, к которому имеют доступ дети, и вы не хотите, чтобы они возились с настройками Windows 11 или 10.

Если у вас нет редактора групповой политики (gpedit.msc), вы можете заблокировать отдельные панели настроек через реестр, но это займет много времени и чревато человеческими ошибками. Чтобы запретить пользователям изменять настройки в Windows 11 и 10, вы можете попробовать портативное бесплатное приложение Windows Settings Blocker.

Первое выпадающее меню предоставляет нам следующие варианты;

  • Отключить блокировку.
  • Скрыть страницы.
  • Показывать только страницы.
  • Блокировать страницы настроек.

Блокировка страниц настроек заблокирует доступ ко всем приложениям настроек и панели управления, чтобы разблокировать их снова, мы можем использовать функцию отключения блокировки.

Присутствует возможность блокировать/разблокировать указанные апплеты панели управления в Windows 11/10/8/7/vista/Xp. Чтобы скрыть элемент панели управления, нажмите значок "Параметры" и выберите "Параметры панели управления".

После создания настроек или списка блоков панели управления вы можете воспользоваться функцией экспорта и сохранить свои настройки. В меню Options вы найдете функцию Export - import, экспортируя настройки, вы создадите файл, подобный этому "WsBlocker_20181110_123122.wsb". Вы можете восстановить все ваши настройки вновь установленной системы windows или импортировать этот файл на другие компьютеры в сети.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.0

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.6.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.4.489

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.17

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать Volume²Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.458 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...

Отзывы о программе Windows Settings Blocker

Admin

Отзывов о программе Windows Settings Blocker 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв