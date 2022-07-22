В Windows 10 версии 1703 компания Microsoft добавила новую групповую политику для своей операционной системы, которая дает вам контроль над различными страницами настроек, появляющимися в приложении Windows Settings. Она поможет системным администраторам блокировать ненужные панели в дополнение к защите тех панелей, которые ИТ-специалисты хотят держать подальше от конечных пользователей.

Эта функция особенно полезна в сетевой среде, например, при настройке гостевой машины, но существует множество других сценариев, в которых отключение приложения "Настройки" и "Панель управления" тоже пригодится. Например, если вы оказываете техническую поддержку своим родным и друзьям, и они постоянно звонят вам, чтобы перенастроить ту или иную функцию снова и снова. Вы можете один раз починить их компьютер, а затем заблокировать им доступ к изменению настроек или если у вас в доме есть устройство, к которому имеют доступ дети, и вы не хотите, чтобы они возились с настройками Windows 11 или 10.

Если у вас нет редактора групповой политики (gpedit.msc), вы можете заблокировать отдельные панели настроек через реестр, но это займет много времени и чревато человеческими ошибками. Чтобы запретить пользователям изменять настройки в Windows 11 и 10, вы можете попробовать портативное бесплатное приложение Windows Settings Blocker.

Первое выпадающее меню предоставляет нам следующие варианты;

Отключить блокировку.

Скрыть страницы.

Показывать только страницы.

Блокировать страницы настроек.

Блокировка страниц настроек заблокирует доступ ко всем приложениям настроек и панели управления, чтобы разблокировать их снова, мы можем использовать функцию отключения блокировки.

Присутствует возможность блокировать/разблокировать указанные апплеты панели управления в Windows 11/10/8/7/vista/Xp. Чтобы скрыть элемент панели управления, нажмите значок "Параметры" и выберите "Параметры панели управления".

После создания настроек или списка блоков панели управления вы можете воспользоваться функцией экспорта и сохранить свои настройки. В меню Options вы найдете функцию Export - import, экспортируя настройки, вы создадите файл, подобный этому "WsBlocker_20181110_123122.wsb". Вы можете восстановить все ваши настройки вновь установленной системы windows или импортировать этот файл на другие компьютеры в сети.