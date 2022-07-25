Network Speed - небольшой, быстрый и бесплатный инструмент, с помощью которого можно контролировать скорость сети в режиме реального времени и мгновенно отображать точную информацию в фоновом режиме. Также присутствует монитор сетевых подключений (netstat), статистика использования приложений, отслеживание и мониторинг ежедневного использования данных и WiFi с помощью уведомлений, экономия батареи и памяти, множество опций настройки.

Особенности Network Speed: