Network Speed для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,9 Мб
Network Speed скриншот № 1
Network Speed скриншот № 2
Network Speed скриншот № 3
Network Speed скриншот № 4

Network Speed - небольшой, быстрый и бесплатный инструмент, с помощью которого можно контролировать скорость сети в режиме реального времени и мгновенно отображать точную информацию в фоновом режиме. Также присутствует монитор сетевых подключений (netstat), статистика использования приложений, отслеживание и мониторинг ежедневного использования данных и WiFi с помощью уведомлений, экономия батареи и памяти, множество опций настройки.

Особенности Network Speed:

  • Подробная статистика ежедневного использования данных.
  • График скорости загрузки и выгрузки.
  • Ежедневное использование трафика в уведомлении.
  • Мониторинг данных трафика за последние 30 дней.
  • Показывать результат пинга на плавающем виджете.
  • Скрыть, когда вы не подключены к какой-либо сети.
  • Точный мониторинг использования данных.
  • Оповещение об использовании данных (мониторинг полосы пропускания).
  • Ненавязчивые уведомления, позволяющие сосредоточиться на главном.
  • Совместимость со всеми типами сетей (3G, 4G, 5G и LTE, WiFi, VPN).
  • и многое другое...

 

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