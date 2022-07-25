Network Speed для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Evozi
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,9 Мб
Network Speed - небольшой, быстрый и бесплатный инструмент, с помощью которого можно контролировать скорость сети в режиме реального времени и мгновенно отображать точную информацию в фоновом режиме. Также присутствует монитор сетевых подключений (netstat), статистика использования приложений, отслеживание и мониторинг ежедневного использования данных и WiFi с помощью уведомлений, экономия батареи и памяти, множество опций настройки.
Особенности Network Speed:
- Подробная статистика ежедневного использования данных.
- График скорости загрузки и выгрузки.
- Ежедневное использование трафика в уведомлении.
- Мониторинг данных трафика за последние 30 дней.
- Показывать результат пинга на плавающем виджете.
- Скрыть, когда вы не подключены к какой-либо сети.
- Точный мониторинг использования данных.
- Оповещение об использовании данных (мониторинг полосы пропускания).
- Ненавязчивые уведомления, позволяющие сосредоточиться на главном.
- Совместимость со всеми типами сетей (3G, 4G, 5G и LTE, WiFi, VPN).
- и многое другое...
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