Circuit Route Planner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Circuit Routing Limited
|Категории:
|Карты - Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,72 Мб
Circuit Route Planner - планировщик маршрутов, который позволяет создавать самые быстрые маршруты доставки, экономя ваши часы работы каждый день. Программа использует сверхсовременную технологию, которая объединяет текущие условия дорожного движения с самыми современными данными карт, чтобы планировать и оптимизировать самый короткий и быстрый из возможных маршрутов доставки.
Приложение предоставляет прогнозируемое время прибытия по запланированному маршруту (время прибытия обновляется после доставки автоматически). Если вы отстаете от графика, Circuit может повторно оптимизировать оставшуюся часть маршрута, чтобы избежать пробок и задержек, и, таким образом, время вашего прибытия всегда будет соответствовать текущей ситуации.
Особенности Circuit:
- добавление, удаление или изменение порядка остановок по маршруту;
- возможность настраивать остановку, продолжительность, интервал времени и степень срочности: будьте уверены, что прибудете вовремя;
- голосовой ввод местоположения: экономьте время при вводе данных остановки;
- удобный переход от навигации к подробностям заказа;
- возможность добавлять специальные инструкции, комментарии или примечания для каждой доставки;
- отслеживание прогресса и сохранение часто используемых машрутов.
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