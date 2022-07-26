Circuit Route Planner - планировщик маршрутов, который позволяет создавать самые быстрые маршруты доставки, экономя ваши часы работы каждый день. Программа использует сверхсовременную технологию, которая объединяет текущие условия дорожного движения с самыми современными данными карт, чтобы планировать и оптимизировать самый короткий и быстрый из возможных маршрутов доставки.

Приложение предоставляет прогнозируемое время прибытия по запланированному маршруту (время прибытия обновляется после доставки автоматически). Если вы отстаете от графика, Circuit может повторно оптимизировать оставшуюся часть маршрута, чтобы избежать пробок и задержек, и, таким образом, время вашего прибытия всегда будет соответствовать текущей ситуации.

Особенности Circuit: