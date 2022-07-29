Armoury Crate - приложение, разработанное для игровых ноутбуков и настольных ПК серий ROG и TUF путем интеграции функций ROG Gaming Center и DT AEGIS III. Геймеры могут использовать платформу Armory Crate для запуска настроек производительности системы на своей домашней странице и настроить соответствующие приложения и получить системную информацию.

Освещение и AURA Sync, интегрированные в Armory Crate, также можно использовать для настройки различных световых эффектов на ноутбуке и настольном компьютере, а также на поддерживаемых внешних устройствах. К услугам пользователей представлен огромный выбор цветов и оттенков из безграничной палитры и большой набор визуальных эффектов для освещения монитора, корпуса, клавиатуры, мыши и гарнитуры. В приложении можно посмотреть подробную информацию о конфигурации системы и параметрах работы комплектующих, например, частота, температура, напряжение и степень загруженности центрального процессора, графического адаптера, памяти, скорость вращения вентилятора и т.д. Пользователи смогут задействовать различные режимы производительности.

Помимо настройки различных цветов и движений, можно также задать конфигурации для отдельных игр, которые могут быть добавлены автоматически с помощью сканирования жесткого диска. Доступна функция переназначения клавиш на клавиатуре, а также настройка кнопок, установка DPI, частоты опроса сенсора, угла привязки курсора для мыши с возможностью сохранения нескольких вариантов в отдельные профили. Также имеется центр обновлений, который поможет своевременно обновить программное обеспечение (драйверы и прошивки BIOS) в автоматическом режиме.