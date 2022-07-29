Armoury Crate для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ASUS
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,83 Мб
Armoury Crate - приложение, разработанное для игровых ноутбуков и настольных ПК серий ROG и TUF путем интеграции функций ROG Gaming Center и DT AEGIS III. Геймеры могут использовать платформу Armory Crate для запуска настроек производительности системы на своей домашней странице и настроить соответствующие приложения и получить системную информацию.
Освещение и AURA Sync, интегрированные в Armory Crate, также можно использовать для настройки различных световых эффектов на ноутбуке и настольном компьютере, а также на поддерживаемых внешних устройствах. К услугам пользователей представлен огромный выбор цветов и оттенков из безграничной палитры и большой набор визуальных эффектов для освещения монитора, корпуса, клавиатуры, мыши и гарнитуры. В приложении можно посмотреть подробную информацию о конфигурации системы и параметрах работы комплектующих, например, частота, температура, напряжение и степень загруженности центрального процессора, графического адаптера, памяти, скорость вращения вентилятора и т.д. Пользователи смогут задействовать различные режимы производительности.
Помимо настройки различных цветов и движений, можно также задать конфигурации для отдельных игр, которые могут быть добавлены автоматически с помощью сканирования жесткого диска. Доступна функция переназначения клавиш на клавиатуре, а также настройка кнопок, установка DPI, частоты опроса сенсора, угла привязки курсора для мыши с возможностью сохранения нескольких вариантов в отдельные профили. Также имеется центр обновлений, который поможет своевременно обновить программное обеспечение (драйверы и прошивки BIOS) в автоматическом режиме.
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и...
RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности...
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему...
HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш...
Утилита Hotkeycontrol позволяет назначать «горячие» клавиши и их комбинации для нужд...
Right Click Enhancer - отличный набор утилит, которые расширяют возможности Проводника Windows. У вас...
Отзывы о программе Armoury Crate
Admin
Отзывов о программе Armoury Crate 3.2.2.3 пока нет, можете добавить...