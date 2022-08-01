Mental Health Diary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|127 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Даниил Сугоняев
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,22 Мб
Mental Health Diary - инструмент, способный дополнить вашу работу с психотерапевтом. Благодаря когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) вы сможете взять под контроль собственные комплексы неполноценности.
С помощью данной программы вы сможете научиться обнаруживать тревожные мысли и давать на них адекватный отве, пройти психологические тесты и определить ваш психологический профиль, прочитать книги по когнитивной психологии, а также повысить "осознанность" в отношении собственного психологического состояния и обрести душевное спокойствие.
Особенности Mental Health Diary:
- Дневник автоматических мыслей - записывайте возникающие негативные убеждения.
- Дневник сравнения - приведите аргументы за и против вашего деструктивного убеждения.
- Психологический тест на уровень депрессии (bdi).
- Психологический тест по определению ваших слабых сторон личности (hdu).
- Составление профиля ментального здоровья.
- Наличие ряда книг по психологии.
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