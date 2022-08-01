Mental Health Diary - инструмент, способный дополнить вашу работу с психотерапевтом. Благодаря когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) вы сможете взять под контроль собственные комплексы неполноценности.

С помощью данной программы вы сможете научиться обнаруживать тревожные мысли и давать на них адекватный отве, пройти психологические тесты и определить ваш психологический профиль, прочитать книги по когнитивной психологии, а также повысить "осознанность" в отношении собственного психологического состояния и обрести душевное спокойствие.

Особенности Mental Health Diary: