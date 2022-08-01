Mental Health Diary для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:127 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,22 Мб
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Mental Health Diary - инструмент, способный дополнить вашу работу с психотерапевтом. Благодаря когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) вы сможете взять под контроль собственные комплексы неполноценности.

С помощью данной программы вы сможете научиться обнаруживать тревожные мысли и давать на них адекватный отве, пройти психологические тесты и определить ваш психологический профиль, прочитать книги по когнитивной психологии, а также повысить "осознанность" в отношении собственного психологического состояния и обрести душевное спокойствие.

Особенности Mental Health Diary:

  • Дневник автоматических мыслей - записывайте возникающие негативные убеждения.
  • Дневник сравнения - приведите аргументы за и против вашего деструктивного убеждения.
  • Психологический тест на уровень депрессии (bdi).
  • Психологический тест по определению ваших слабых сторон личности (hdu).
  • Составление профиля ментального здоровья.
  • Наличие ряда книг по психологии.
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