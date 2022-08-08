My Diary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.02.75.0722 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,16 Мб
My Diary - бесплатный онлайн-дневник с блокировкой, благодаря которому можно вести ежедневник, записывать секретные мысли, путевые заметки, настроения и личные моменты. Приложение позволяет установить пароль для защиты ваших воспоминаний и журнала. Синхронизируйте дневник с Google Диском или Dropbox, чтобы обеспечить безопасность и доступ к записям на разных устройствах. Вы можете экспортировать фотодневник в txt, pdf или распечатать его.
Особенности My Diary:
- Личный дневник с блокировкой. Установите пароль и защитите журналы. Можно блокировать дневник по отпечатку пальца.
- Темная ночная тема.
- Синхронизация и резервное копирование дневников. Синхронизируйте дневники или ежедневники с облаком через Google Диск.
- Возможность вести фото-дневник путешествий.
- Режим защиты глаз.
- Различные наклейки и смайлы.
- Добавление тегов к дневнику или журналу упрощает просмотр записей по типам.
- Поддержка экспорта ежедневных дневников и журналов в TXT и PDF.
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