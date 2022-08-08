My Diary - бесплатный онлайн-дневник с блокировкой, благодаря которому можно вести ежедневник, записывать секретные мысли, путевые заметки, настроения и личные моменты. Приложение позволяет установить пароль для защиты ваших воспоминаний и журнала. Синхронизируйте дневник с Google Диском или Dropbox, чтобы обеспечить безопасность и доступ к записям на разных устройствах. Вы можете экспортировать фотодневник в txt, pdf или распечатать его.

Особенности My Diary: