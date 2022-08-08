My Diary для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.02.75.0722 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,16 Мб
My Diary скриншот № 1
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My Diary скриншот № 4

My Diary - бесплатный онлайн-дневник с блокировкой, благодаря которому можно вести ежедневник, записывать секретные мысли, путевые заметки, настроения и личные моменты. Приложение позволяет установить пароль для защиты ваших воспоминаний и журнала. Синхронизируйте дневник с Google Диском или Dropbox, чтобы обеспечить безопасность и доступ к записям на разных устройствах. Вы можете экспортировать фотодневник в txt, pdf или распечатать его.

Особенности My Diary:

  • Личный дневник с блокировкой. Установите пароль и защитите журналы. Можно блокировать дневник по отпечатку пальца.
  • Темная ночная тема.
  • Синхронизация и резервное копирование дневников. Синхронизируйте дневники или ежедневники с облаком через Google Диск.
  • Возможность вести фото-дневник путешествий.
  • Режим защиты глаз.
  • Различные наклейки и смайлы.
  • Добавление тегов к дневнику или журналу упрощает просмотр записей по типам.
  • Поддержка экспорта ежедневных дневников и журналов в TXT и PDF.
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Отзывы о программе My Diary

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