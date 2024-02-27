My Diary Lock для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:19,85 Мб
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My Diary Lock - это ваш "личный дневник с замком", предназначенный для записи ваших ежедневных мыслей, тайных воспоминаний, настроения и личных моментов. Этот секретный дневник поддерживает множество функций, включая красивую тему, возможность добавления аудио, альбом для рисования и уникальные шрифты. Исследуйте свои мысли в безопасной обстановке благодаря защите данных дневника.

Галерея скрытых мультимедиа позволяет вам хранить личные изображения, видео, документы и аудиофайлы в защищенном хранилище. Вы можете обмениваться данными, не раскрывая содержимое скрытой галереи.

Основные возможности приложения My Diary Lock:

  • Неограниченное количество заметок.
  • Разнообразные темы оформления.
  • Установка напоминаний.
  • Быстрый поиск по тексту.
  • Возможность рисования.
  • Добавление музыки к записям.
  • Режим чтения.
  • Разнообразные стили шрифтов.
  • Защита паролем и отпечатком пальца.
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