My Diary Lock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Crowding world soft tech
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|19,85 Мб
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My Diary Lock - это ваш "личный дневник с замком", предназначенный для записи ваших ежедневных мыслей, тайных воспоминаний, настроения и личных моментов. Этот секретный дневник поддерживает множество функций, включая красивую тему, возможность добавления аудио, альбом для рисования и уникальные шрифты. Исследуйте свои мысли в безопасной обстановке благодаря защите данных дневника.
Галерея скрытых мультимедиа позволяет вам хранить личные изображения, видео, документы и аудиофайлы в защищенном хранилище. Вы можете обмениваться данными, не раскрывая содержимое скрытой галереи.
Основные возможности приложения My Diary Lock:
- Неограниченное количество заметок.
- Разнообразные темы оформления.
- Установка напоминаний.
- Быстрый поиск по тексту.
- Возможность рисования.
- Добавление музыки к записям.
- Режим чтения.
- Разнообразные стили шрифтов.
- Защита паролем и отпечатком пальца.
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