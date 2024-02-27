My Diary Lock - это ваш "личный дневник с замком", предназначенный для записи ваших ежедневных мыслей, тайных воспоминаний, настроения и личных моментов. Этот секретный дневник поддерживает множество функций, включая красивую тему, возможность добавления аудио, альбом для рисования и уникальные шрифты. Исследуйте свои мысли в безопасной обстановке благодаря защите данных дневника.

Галерея скрытых мультимедиа позволяет вам хранить личные изображения, видео, документы и аудиофайлы в защищенном хранилище. Вы можете обмениваться данными, не раскрывая содержимое скрытой галереи.

Основные возможности приложения My Diary Lock: