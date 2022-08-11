nthLink - мощный VPN-клиент, способный пробиться даже через самое сложное сетевое окружение, который включает в себя надежное шифрование для защиты информации пользователей. После установки мобильное приложение nthLink не требует дополнительной настройки или регистрации. Пользователь может подключить все свое устройство к сети nthLink VPN одним нажатием кнопки. Благодаря функции автоматического обнаружения и восстановления сети nthLink приложение может надежно подключиться к сети в любое время.

Клиентские приложения nthLink не хранят конфиденциальную или личную информацию на устройствах пользователей. Информация о пользователе никогда не передается на серверы nthLink, которые никогда не регистрируют шаблоны трафика, которые могут быть использованы для отслеживания персональной информации. IP-адреса клиентов хэшируются в журналах безопасности серверов, чтобы идентифицировать только страну происхождения трафика. Ключевым моментом является сохранение минимального количества данных о пользователях и трафике, необходимых для обеспечения надежного обслуживания пользователей.

nthLink использует самое надежное промышленно доступное шифрование для сохранения конфиденциальности пользовательских коммуникаций и предотвращения подслушивания сети.