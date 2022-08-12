Session - надежный мессенджер с сквозным шифрованием и минимумом конфиденциальных метаданных, разработанный и созданный для людей, которые хотят абсолютной приватности, анонимности и защиты от любой формы наблюдения.

Использует защищённый протокол, распределенные сети, а также абсолютно не сохраняет никакой пользовательской информации, в том числе не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта. Пользователю присваивается ID, который, в случае утраты, можно восстановить через секретную фразу-пароль.

Кроме того присутствует групповой чат, голосовые и видео-звонки (в стадии бета-тестирования), поддерживаются файловые вложения до 6 Мб, отображение графических изображений в чате, смайлики, проверка орфографии и пр.

Особенности Session: