Session для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:69,04 Мб
Session скриншот № 1
Session скриншот № 2
Session скриншот № 3
Session скриншот № 4

Session - надежный мессенджер с сквозным шифрованием и минимумом конфиденциальных метаданных, разработанный и созданный для людей, которые хотят абсолютной приватности, анонимности и защиты от любой формы наблюдения.

Использует защищённый протокол, распределенные сети, а также абсолютно не сохраняет никакой пользовательской информации, в том числе не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта. Пользователю присваивается ID, который, в случае утраты, можно восстановить через секретную фразу-пароль.

Кроме того присутствует групповой чат, голосовые и видео-звонки (в стадии бета-тестирования), поддерживаются файловые вложения до 6 Мб, отображение графических изображений в чате, смайлики, проверка орфографии и пр.

Особенности Session:

  • сквозное шифрование;
  • защищённый протокол;
  • децентрализованная система обмена сообщениями на основе блокчейна;
  • не сохраняет никакой пользовательской информации (в том числе не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта);
  • групповой чат, голосовые и видео-звонки;
  • файловые вложения до 6 Мб;
  • проверка орфографии;
  • стикеры;
  • и многое другое...
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