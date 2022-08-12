Session для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Oxen Privacy Tech Foundation
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|69,04 Мб
Session - надежный мессенджер с сквозным шифрованием и минимумом конфиденциальных метаданных, разработанный и созданный для людей, которые хотят абсолютной приватности, анонимности и защиты от любой формы наблюдения.
Использует защищённый протокол, распределенные сети, а также абсолютно не сохраняет никакой пользовательской информации, в том числе не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта. Пользователю присваивается ID, который, в случае утраты, можно восстановить через секретную фразу-пароль.
Кроме того присутствует групповой чат, голосовые и видео-звонки (в стадии бета-тестирования), поддерживаются файловые вложения до 6 Мб, отображение графических изображений в чате, смайлики, проверка орфографии и пр.
Особенности Session:
- сквозное шифрование;
- защищённый протокол;
- децентрализованная система обмена сообщениями на основе блокчейна;
- не сохраняет никакой пользовательской информации (в том числе не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта);
- групповой чат, голосовые и видео-звонки;
- файловые вложения до 6 Мб;
- проверка орфографии;
- стикеры;
- и многое другое...
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