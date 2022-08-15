PrivadoVPN - удобный VPN-сервис для безопасного интернет-подключения и защиты трафика, который позволяет шифровать трафик, скрывать IP-адрес, и обходить всевозможные региональные ограничения.

Присутствует возможность выбора страны и города подключения с информацией о текущем качестве соединения. Приложение поддерживает подключение по протоколам IKEv2, OpenVPN и WireGuard, а также имеется автовыбор наилучшего способа подключения. Включена полная поддержка P2P-содинений. Кроме того доступна функция Kill Switch, которая автоматически обрывает всю сетевую активность при сбоях соединения с VPN-сервисом, что гарантирует полное отсутствие трафика по незащищённому каналу.

Ключевые особенности PrivadoVPN: