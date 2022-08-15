PrivadoVPN для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,58 Мб
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PrivadoVPN - удобный VPN-сервис для безопасного интернет-подключения и защиты трафика, который позволяет шифровать трафик, скрывать IP-адрес, и обходить всевозможные региональные ограничения.

Присутствует возможность выбора страны и города подключения с информацией о текущем качестве соединения. Приложение поддерживает подключение по протоколам IKEv2, OpenVPN и WireGuard, а также имеется автовыбор наилучшего способа подключения. Включена полная поддержка P2P-содинений. Кроме того доступна функция Kill Switch, которая автоматически обрывает всю сетевую активность при сбоях соединения с VPN-сервисом, что гарантирует полное отсутствие трафика по незащищённому каналу.

Ключевые особенности PrivadoVPN:

  • Возможность выбора страны и города подключения с информацией о текущем качестве соединения (выбор из более 10 локаций).
  • Поддержка протоколов IKEv2, OpenVPN и WireGuard.
  • Автовыбор наилучшего способа подключения.
  • Полная поддержка P2P-содинений.
  • Отсутствие журналов и логов подключений.
  • Наличие функции Kill Switch, обеспечивающей защиту трафика.
  • 10 GB бесплатного трафика в месяц в бесплатной версии.
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