PrivadoVPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PrivadoVPN
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,58 Мб
PrivadoVPN - удобный VPN-сервис для безопасного интернет-подключения и защиты трафика, который позволяет шифровать трафик, скрывать IP-адрес, и обходить всевозможные региональные ограничения.
Присутствует возможность выбора страны и города подключения с информацией о текущем качестве соединения. Приложение поддерживает подключение по протоколам IKEv2, OpenVPN и WireGuard, а также имеется автовыбор наилучшего способа подключения. Включена полная поддержка P2P-содинений. Кроме того доступна функция Kill Switch, которая автоматически обрывает всю сетевую активность при сбоях соединения с VPN-сервисом, что гарантирует полное отсутствие трафика по незащищённому каналу.
Ключевые особенности PrivadoVPN:
- Возможность выбора страны и города подключения с информацией о текущем качестве соединения (выбор из более 10 локаций).
- Поддержка протоколов IKEv2, OpenVPN и WireGuard.
- Автовыбор наилучшего способа подключения.
- Полная поддержка P2P-содинений.
- Отсутствие журналов и логов подключений.
- Наличие функции Kill Switch, обеспечивающей защиту трафика.
- 10 GB бесплатного трафика в месяц в бесплатной версии.
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