Fabulous - сборник советов для повышения уровня своей энергии, значительного улучшения самочувствия, потери веса и лучшего сна за счет развития здоровых привычек и распорядка жизни.

Приложение используется для самодисциплины и достижения целей, благодаря чему можно заставить себя стать активнее, питаться лучше, спать крепче, сбросить вес и поддерживать свою мотивацию за счет развития 5 здоровых привычек, которые позволят вам забыть об усталости и отсутствии энергии. В основе Fabulous лежит комплексный подход для развития здоровых привычек и осознанности в вашей жизни.

Особенности Fabulous: