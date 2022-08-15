Fabulous для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.71 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:59,82 Мб
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Fabulous - сборник советов для повышения уровня своей энергии, значительного улучшения самочувствия, потери веса и лучшего сна за счет развития здоровых привычек и распорядка жизни.

Приложение используется для самодисциплины и достижения целей, благодаря чему можно заставить себя стать активнее, питаться лучше, спать крепче, сбросить вес и поддерживать свою мотивацию за счет развития 5 здоровых привычек, которые позволят вам забыть об усталости и отсутствии энергии. В основе Fabulous лежит комплексный подход для развития здоровых привычек и осознанности в вашей жизни.

Особенности Fabulous:

  • Эффективные адаптированные советы для более здорового образа жизни.
  • Научно обоснованный подход для развития здоровых привычек и осознанности в вашей жизни.
  • Программа снижения веса без подсчета калорий, основанная на диете Аткинса и HCG.
  • Ваш личный реальный тренер, который будет мотивировать вас на достижение своих целей.
  • Программа тренировок для должной мотивации.
  • Если вы страдаете бессонницей, приложении покажет вам, что делать, чтобы быстро заснуть.
  • Начните с развития утреннего распорядки и затем добавьте другие цели.
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