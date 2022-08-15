Fabulous для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.71 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TheFabulous
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|59,82 Мб
Fabulous - сборник советов для повышения уровня своей энергии, значительного улучшения самочувствия, потери веса и лучшего сна за счет развития здоровых привычек и распорядка жизни.
Приложение используется для самодисциплины и достижения целей, благодаря чему можно заставить себя стать активнее, питаться лучше, спать крепче, сбросить вес и поддерживать свою мотивацию за счет развития 5 здоровых привычек, которые позволят вам забыть об усталости и отсутствии энергии. В основе Fabulous лежит комплексный подход для развития здоровых привычек и осознанности в вашей жизни.
Особенности Fabulous:
- Эффективные адаптированные советы для более здорового образа жизни.
- Научно обоснованный подход для развития здоровых привычек и осознанности в вашей жизни.
- Программа снижения веса без подсчета калорий, основанная на диете Аткинса и HCG.
- Ваш личный реальный тренер, который будет мотивировать вас на достижение своих целей.
- Программа тренировок для должной мотивации.
- Если вы страдаете бессонницей, приложении покажет вам, что делать, чтобы быстро заснуть.
- Начните с развития утреннего распорядки и затем добавьте другие цели.
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