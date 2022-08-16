Offline Map Navigation - утилита для поиска, прокладывания маршрутов и навигации в любом месте даже без подключения к Интернету. Планируйте путешествие более эффективно, сохраняя места для посещения как путевые точки и находя оптимизированный путь, а также делитесь планом поездки с друзьями и близкими.

Возможности Offline Map Navigation: