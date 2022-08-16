Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » Offline Map Navigation 1.4.5.8

Offline Map Navigation для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:51,63 Мб
Offline Map Navigation скриншот № 1
Offline Map Navigation скриншот № 2
Offline Map Navigation скриншот № 3
Offline Map Navigation скриншот № 4

Offline Map Navigation - утилита для поиска, прокладывания маршрутов и навигации в любом месте даже без подключения к Интернету. Планируйте путешествие более эффективно, сохраняя места для посещения как путевые точки и находя оптимизированный путь, а также делитесь планом поездки с друзьями и близкими.

Возможности Offline Map Navigation:

  • Пошаговые инструкции по маршруту и навигация в реальном времени.
  • Поиск маршрутов для автомобилей, мотоциклов, велосипедов и пешеходов.
  • Добавляйте путевые точки и получайте оптимизированный маршрут.
  • Поиск ближайших отелей, ресторанов, больниц, банкоматов, банков, общественных и торговых мест даже в автономном режиме.
  • Точные голосовые подсказки.
  • Автоматическое изменение маршрута во время навигации.
  • Определение направления по компасу к месту на карте.
  • Альтернативные предложения по маршруту.
  • Возможность совместного использования инструкций по маршруту.
  • Сохранение избранных мест для быстрого доступа.
  • Быстрое обновление GPS.
  • Четкие дневные и ночные стили карт.
  • Загружаемые автономные карты.
  • Все функции работают как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн.
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Отзывы о программе Offline Map Navigation

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