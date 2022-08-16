Offline Map Navigation для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VirtualMaze
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51,63 Мб
Offline Map Navigation - утилита для поиска, прокладывания маршрутов и навигации в любом месте даже без подключения к Интернету. Планируйте путешествие более эффективно, сохраняя места для посещения как путевые точки и находя оптимизированный путь, а также делитесь планом поездки с друзьями и близкими.
Возможности Offline Map Navigation:
- Пошаговые инструкции по маршруту и навигация в реальном времени.
- Поиск маршрутов для автомобилей, мотоциклов, велосипедов и пешеходов.
- Добавляйте путевые точки и получайте оптимизированный маршрут.
- Поиск ближайших отелей, ресторанов, больниц, банкоматов, банков, общественных и торговых мест даже в автономном режиме.
- Точные голосовые подсказки.
- Автоматическое изменение маршрута во время навигации.
- Определение направления по компасу к месту на карте.
- Альтернативные предложения по маршруту.
- Возможность совместного использования инструкций по маршруту.
- Сохранение избранных мест для быстрого доступа.
- Быстрое обновление GPS.
- Четкие дневные и ночные стили карт.
- Загружаемые автономные карты.
- Все функции работают как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн.
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