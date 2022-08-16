Docutain для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|INFOSOFT GmbH
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24 Мб
Docutain - сканер документов, который позволяет быстро сканировать PDF-файлы в формате HD. Отсканированное изображение доступно для чтения и поиска благодаря автоматическому распознаванию текста OCR. Благодаря системе безопасного управления документами и сканеру нужный документ находится под рукой всего одним щелчком мыши.
Присутствует дополнительная облачная интеграция и локальное хранилище на устройстве для максимальной безопасности ваших документов, а также имеется возможность делиться сканируемыми документами непосредственно из приложения сканера PDF по электронной почте или в мессенджере.
Особенности Docutain:
- Интеллектуальное распознавание документов и автоматическое сканирование, коррекция перспективы, обнаружение краев документа, уменьшение размытия и коррекция цвета.
- Пакетное сканирование нескольких страниц и конвертация в PDF.
- Редактирование - обрезка, фильтрация цвета, добавление, изменение порядка или удаление страниц.
- Организация и архивирование своих документов.
- Поиск документов с помощью маски расширенного поиска, самостоятельно определенных критериев или с помощью полнотекстового поиска благодаря OCR. Кроме того, доступен быстрый поиск, например. по ключевым словам или адресам.
- Возможность экспортировать свои сканируемые документы в файлы PDF и отправлять их напрямую по почте или в мессенджере.
- Возможность защитить документы от потери и синхронизировать их со всеми вашими конечными устройствами. Доступны облачные сервисы: GoogleDrive, OneDrive, Dropbox, STRATO HiDrive, MagentaCLOUD, Web.de, GMX, MediaCenter, Box, WebDAV, Nextcloud, ownCloud.
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