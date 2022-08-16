Docutain для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.2.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24 Мб
Docutain скриншот № 2
Docutain скриншот № 3
Docutain скриншот № 4

Docutain - сканер документов, который позволяет быстро сканировать PDF-файлы в формате HD. Отсканированное изображение доступно для чтения и поиска благодаря автоматическому распознаванию текста OCR. Благодаря системе безопасного управления документами и сканеру нужный документ находится под рукой всего одним щелчком мыши.

Присутствует дополнительная облачная интеграция и локальное хранилище на устройстве для максимальной безопасности ваших документов, а также имеется возможность делиться сканируемыми документами непосредственно из приложения сканера PDF по электронной почте или в мессенджере.

Особенности Docutain:

  • Интеллектуальное распознавание документов и автоматическое сканирование, коррекция перспективы, обнаружение краев документа, уменьшение размытия и коррекция цвета.
  • Пакетное сканирование нескольких страниц и конвертация в PDF.
  • Редактирование - обрезка, фильтрация цвета, добавление, изменение порядка или удаление страниц.
  • Организация и архивирование своих документов.
  • Поиск документов с помощью маски расширенного поиска, самостоятельно определенных критериев или с помощью полнотекстового поиска благодаря OCR. Кроме того, доступен быстрый поиск, например. по ключевым словам или адресам.
  • Возможность экспортировать свои сканируемые документы в файлы PDF и отправлять их напрямую по почте или в мессенджере.
  • Возможность защитить документы от потери и синхронизировать их со всеми вашими конечными устройствами. Доступны облачные сервисы: GoogleDrive, OneDrive, Dropbox, STRATO HiDrive, MagentaCLOUD, Web.de, GMX, MediaCenter, Box, WebDAV, Nextcloud, ownCloud.
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