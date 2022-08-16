Docutain - сканер документов, который позволяет быстро сканировать PDF-файлы в формате HD. Отсканированное изображение доступно для чтения и поиска благодаря автоматическому распознаванию текста OCR. Благодаря системе безопасного управления документами и сканеру нужный документ находится под рукой всего одним щелчком мыши.

Присутствует дополнительная облачная интеграция и локальное хранилище на устройстве для максимальной безопасности ваших документов, а также имеется возможность делиться сканируемыми документами непосредственно из приложения сканера PDF по электронной почте или в мессенджере.

Особенности Docutain: