Метроном EX - бесплатный, точный и простой в использовании программный метроном. Можно сравнивать временные указатели в партитуре, присутствует возможность управлять работой метронома из панели уведомлений или с экрана блокировки без необходимости повторного открытия программы.

Особенности Метроном EX: