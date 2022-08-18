Метроном EX для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.13.274 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,8 Мб
Метроном EX скриншот № 1
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Метроном EX скриншот № 4

Метроном EX - бесплатный, точный и простой в использовании программный метроном. Можно сравнивать временные указатели в партитуре, присутствует возможность управлять работой метронома из панели уведомлений или с экрана блокировки без необходимости повторного открытия программы.

Особенности Метроном EX:

  • Быстрая настройка. Вы можете быстро настроить BPM и количество ударов на такт.
  • Интуитивно понятный дизайн. Сравнивая временные указатели в партитуре, вы можете легко установить нужный ритм.
  • Возможность управлять работой метронома из панели уведомлений или с экрана блокировки без необходимости повторного открытия программы.
  • Воспроизведением можно управлять с помощью кнопки проводной или Bluetooth гарнитуры. Это особенно удобно для спортивных тренировок с наушниками.
  • Каждый ритм может быть установлен как / акцентированный / полу-акцентированный/ обычный / MUTE /. Эти четыре разных типа звука позволяют легко получить ритм, который вы хотите.
  • Программа предлагает 15 различных наборов ритмов. Независимо от того, играете ли вы на классическом пианино или рок-гитаре, вы всегда сможете найти то, что вам нужно.
  • Абсолютная точность.
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