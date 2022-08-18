Метроном EX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.13.274 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Enzo A.C. Lee
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,8 Мб
Метроном EX - бесплатный, точный и простой в использовании программный метроном. Можно сравнивать временные указатели в партитуре, присутствует возможность управлять работой метронома из панели уведомлений или с экрана блокировки без необходимости повторного открытия программы.
Особенности Метроном EX:
- Быстрая настройка. Вы можете быстро настроить BPM и количество ударов на такт.
- Интуитивно понятный дизайн. Сравнивая временные указатели в партитуре, вы можете легко установить нужный ритм.
- Возможность управлять работой метронома из панели уведомлений или с экрана блокировки без необходимости повторного открытия программы.
- Воспроизведением можно управлять с помощью кнопки проводной или Bluetooth гарнитуры. Это особенно удобно для спортивных тренировок с наушниками.
- Каждый ритм может быть установлен как / акцентированный / полу-акцентированный/ обычный / MUTE /. Эти четыре разных типа звука позволяют легко получить ритм, который вы хотите.
- Программа предлагает 15 различных наборов ритмов. Независимо от того, играете ли вы на классическом пианино или рок-гитаре, вы всегда сможете найти то, что вам нужно.
- Абсолютная точность.
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