Abelssoft Registry Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €12.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2022.7.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,53 Мб
Abelssoft Registry Cleaner - современный дефрагментатор реестра, который позволяет навести порядок в вашем системнои реестре. После запуска программа очистки реестра проверяет, когда была произведена последняя очистка системы. Если последняя очистка была проведена слишком давно, достаточно щелкнуть мышью на "Scan now", чтобы провести новый анализ. Можно также установить автоматическое сканирование раз в месяц, чтобы больше не забывать регулярно чистить реестр. Программа очистки реестра выводит список найденных проблем и устраняет их, если это возможно, после щелчка мыши на "Очистить".
Для вашей безопасности Registry Cleaner создает резервную копию всех действий по удалению. Если действие было выполнено случайно или была удалена важная запись, резервную копию можно восстановить, просто нажав на опцию "Восстановить". В программе предусмотрена возможность автоматического сканирования раз в месяц, так что регулярная очистка реестра всегда гарантирована.
Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и...
Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы...
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших...
Registry Trash Keys Finder 3.9.4.0
Registry Trash Keys Finder - просматривает реестр Windows на предмет поиска мусорных (Trash) ключей, которые...
RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями...
Wise Registry Cleaner 10.8.2.703 Free
Wise Registry Cleaner - инструмент для безопасной очистки системного реестра от некорректных и...
Отзывы о программе Abelssoft Registry Cleaner
Admin
Отзывов о программе Abelssoft Registry Cleaner 2022.7.01 пока нет, можете добавить...