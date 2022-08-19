Abelssoft Registry Cleaner для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €12.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2022.7.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,53 Мб
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Abelssoft Registry Cleaner - современный дефрагментатор реестра, который позволяет навести порядок в вашем системнои реестре. После запуска программа очистки реестра проверяет, когда была произведена последняя очистка системы. Если последняя очистка была проведена слишком давно, достаточно щелкнуть мышью на "Scan now", чтобы провести новый анализ. Можно также установить автоматическое сканирование раз в месяц, чтобы больше не забывать регулярно чистить реестр. Программа очистки реестра выводит список найденных проблем и устраняет их, если это возможно, после щелчка мыши на "Очистить".

Для вашей безопасности Registry Cleaner создает резервную копию всех действий по удалению. Если действие было выполнено случайно или была удалена важная запись, резервную копию можно восстановить, просто нажав на опцию "Восстановить". В программе предусмотрена возможность автоматического сканирования раз в месяц, так что регулярная очистка реестра всегда гарантирована.

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