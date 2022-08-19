AntiRansomware для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €14.90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2022.22.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,61 Мб
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AntiRansomware - инструмент для борьбы вирусами-вымогателями, который предлагает вам эффективную защиту от ransomware. Защитник проверяет все процессы в фоновом режиме и немедленно подает сигнал тревоги на основе сложных схем обнаружения, если файлы на вашем ПК зашифрованы.

Если троян-вымогатель проникнет на ПК, приложение немедленно выключит ваш компьютер, чтобы предотвратить дальнейшее шифрование. Затем компьютер запускается в безопасном режиме, в котором обычно невозможно запустить программы-вымогатели. Мастер помощи поможет вам выполнить следующие шаги и даст ценные советы по работе с вашими данными. В особо тяжелых случаях компьютер полностью выключается, чтобы избежать риска дальнейшего шифрования данных. Если в это время вы не работаете на своем компьютере, то получите уведомление по электронной почте.

Особенности AntiRansomware:

  • Фоновая защита. AntiRansomware самостоятельно и круглосуточно ищет подозрительные изменения и признаки наличия ransomware.
  • Умные алгоритмы. Используя сложные алгоритмы, AntiRansomware немедленно обнаруживает вредоносные программы.
  • RansomLiveUpdates. AntiRansomware постоянно совершенствуется, и обновления предоставляются бесплатно.
  • Аварийная остановка. Если в вашу систему проникнет троян, аварийная остановка выключит систему и запустит ее в безопасной среде.
  • Мгновенное уведомление. После атаки ransomware вы будете немедленно проинформированы по почте и получите дальнейшие рекомендации.
  • Не влияет на производительность. Программа работает в фоновом режиме, что не влияет на мощность вашего компьютера.
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Отзывы о программе AntiRansomware

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