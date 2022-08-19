AntiRansomware - инструмент для борьбы вирусами-вымогателями, который предлагает вам эффективную защиту от ransomware. Защитник проверяет все процессы в фоновом режиме и немедленно подает сигнал тревоги на основе сложных схем обнаружения, если файлы на вашем ПК зашифрованы.

Если троян-вымогатель проникнет на ПК, приложение немедленно выключит ваш компьютер, чтобы предотвратить дальнейшее шифрование. Затем компьютер запускается в безопасном режиме, в котором обычно невозможно запустить программы-вымогатели. Мастер помощи поможет вам выполнить следующие шаги и даст ценные советы по работе с вашими данными. В особо тяжелых случаях компьютер полностью выключается, чтобы избежать риска дальнейшего шифрования данных. Если в это время вы не работаете на своем компьютере, то получите уведомление по электронной почте.

Особенности AntiRansomware: