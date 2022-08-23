Sectograph для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.23.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Laboratory 27
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,91 Мб
Sectograph - визуальный планировщик времени, наглядно отображающий список дел, событий и задачи на день в виде двенадцатичасовой круговой диаграммы - циферблата. Программа работает как виджет аналоговых часов. Он автоматически получает все события и задачи из вашего Google календаря, и накладывает их на 12 секторный циферблат. Календарь и аналоговые часы в сочетании, дают удивительно наглядное представление вашей занятости, позволяют эффективно планировать и рассчитывать дневное время.
Особенности Sectograph:
- Планирование дня и хронометраж времени. Добавляйте в Sectograph ваши ежедневные дела, повестки дня, встречи, мероприятия и в любой момент знайте сколько осталось ждать до окончания текущего мероприятия и до начала следующего.
- Учет и Контроль рабочего времени.
- Расписание занятий.
- Расписание дня.
- Таймер поездок и длительность авиаперелетов.
- Расписание приема пищи, лекарств и спортивных занятий и других важный действий.
- Удобный обратный отсчет времени до запланированных мероприятий.
- Контролируйте повседневные дела на ходу и в своем автомобиле.
- Управление временем при помощи технологии GTD (Getting Things Done).
- Ваш Табель. Вы можете легко визуализировать время, и ваш табель станет очень наглядным.
- Отслеживание времени. Легко отслеживайте рабочие часы, чтобы вовремя делать перерывы на отдых (принцип таймера «Pomodoro»).
- Мои цели. Временной таймер всегда поможет распределить время, чтобы грамотно организовать день и в срок выполнить дело.
- Подключение к Microsoft Outlook.
- Дефицит внимания.
- Поддержка Wear OS.
- Виджет для домашнего экрана.
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