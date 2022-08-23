Sectograph для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.23.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,91 Мб
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Sectograph скриншот № 4

Sectograph - визуальный планировщик времени, наглядно отображающий список дел, событий и задачи на день в виде двенадцатичасовой круговой диаграммы - циферблата. Программа работает как виджет аналоговых часов. Он автоматически получает все события и задачи из вашего Google календаря, и накладывает их на 12 секторный циферблат. Календарь и аналоговые часы в сочетании, дают удивительно наглядное представление вашей занятости, позволяют эффективно планировать и рассчитывать дневное время.

Особенности Sectograph:

  • Планирование дня и хронометраж времени. Добавляйте в Sectograph ваши ежедневные дела, повестки дня, встречи, мероприятия и в любой момент знайте сколько осталось ждать до окончания текущего мероприятия и до начала следующего.
  • Учет и Контроль рабочего времени.
  • Расписание занятий.
  • Расписание дня.
  • Таймер поездок и длительность авиаперелетов.
  • Расписание приема пищи, лекарств и спортивных занятий и других важный действий.
  • Удобный обратный отсчет времени до запланированных мероприятий.
  • Контролируйте повседневные дела на ходу и в своем автомобиле.
  • Управление временем при помощи технологии GTD (Getting Things Done).
  • Ваш Табель. Вы можете легко визуализировать время, и ваш табель станет очень наглядным.
  • Отслеживание времени. Легко отслеживайте рабочие часы, чтобы вовремя делать перерывы на отдых (принцип таймера «Pomodoro»).
  • Мои цели. Временной таймер всегда поможет распределить время, чтобы грамотно организовать день и в срок выполнить дело.
  • Подключение к Microsoft Outlook.
  • Дефицит внимания.
  • Поддержка Wear OS.
  • Виджет для домашнего экрана.
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