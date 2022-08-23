Sectograph - визуальный планировщик времени, наглядно отображающий список дел, событий и задачи на день в виде двенадцатичасовой круговой диаграммы - циферблата. Программа работает как виджет аналоговых часов. Он автоматически получает все события и задачи из вашего Google календаря, и накладывает их на 12 секторный циферблат. Календарь и аналоговые часы в сочетании, дают удивительно наглядное представление вашей занятости, позволяют эффективно планировать и рассчитывать дневное время.

Особенности Sectograph: