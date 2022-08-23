Sudoku для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,51 Мб
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Sudoku - увлекательная игра-головоломка с интуитивно понятным интерфейсом, простым управлением и хорошо сбалансированными уровнями сложностями для начинающих и опытных игроков.

Классический судоку - это логическая игра-головоломка с числами, цель которой состоит в том, чтобы поместить числа от 1 до 9 в каждую ячейку сетки, чтобы каждое число могло появляться только один раз в каждой строке, каждом столбце и каждой мини-сетке.

Особенности Sudoku:

  • Четыре уровня сложности. Идеально подходит для начинающих и опытных игроков в судоку.
  • Ежедневные задания - выполняйте ежедневные задания и собирайте трофеи.
  • Включите / выключите режим карандаша по своему усмотрению.
  • Выделить дубликаты - чтобы не повторять числа в строке, столбце и блоке.
  • Интеллектуальные подсказки.
  • Сменные темы оформления.
  • Длительное нажатие для быстрого заполнения.
  • Включение / выключение звуковых эффектов.
  • Включить / выключить выделение одинаковых номеров.
  • Автоматическое удаление заметок из всех столбцов, строк и блоков после размещения числа.
  • Неограниченное количество отмен и повторов.
  • Автосохранение - возможность приостановить игру и возобновить игру без потери прогресса.
  • Возможность поделиться с друзьями через Google+, Facebook, Twitter и т.д.
  • Темный режим.
  • Таймер.
  • 100 головоломок судоку каждую неделю.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Простые инструменты, удобное управление.
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