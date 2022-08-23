Sudoku - увлекательная игра-головоломка с интуитивно понятным интерфейсом, простым управлением и хорошо сбалансированными уровнями сложностями для начинающих и опытных игроков.

Классический судоку - это логическая игра-головоломка с числами, цель которой состоит в том, чтобы поместить числа от 1 до 9 в каждую ячейку сетки, чтобы каждое число могло появляться только один раз в каждой строке, каждом столбце и каждой мини-сетке.

Особенности Sudoku: