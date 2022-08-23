Sudoku для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Beetles Studio
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,51 Мб
Sudoku - увлекательная игра-головоломка с интуитивно понятным интерфейсом, простым управлением и хорошо сбалансированными уровнями сложностями для начинающих и опытных игроков.
Классический судоку - это логическая игра-головоломка с числами, цель которой состоит в том, чтобы поместить числа от 1 до 9 в каждую ячейку сетки, чтобы каждое число могло появляться только один раз в каждой строке, каждом столбце и каждой мини-сетке.
Особенности Sudoku:
- Четыре уровня сложности. Идеально подходит для начинающих и опытных игроков в судоку.
- Ежедневные задания - выполняйте ежедневные задания и собирайте трофеи.
- Включите / выключите режим карандаша по своему усмотрению.
- Выделить дубликаты - чтобы не повторять числа в строке, столбце и блоке.
- Интеллектуальные подсказки.
- Сменные темы оформления.
- Длительное нажатие для быстрого заполнения.
- Включение / выключение звуковых эффектов.
- Включить / выключить выделение одинаковых номеров.
- Автоматическое удаление заметок из всех столбцов, строк и блоков после размещения числа.
- Неограниченное количество отмен и повторов.
- Автосохранение - возможность приостановить игру и возобновить игру без потери прогресса.
- Возможность поделиться с друзьями через Google+, Facebook, Twitter и т.д.
- Темный режим.
- Таймер.
- 100 головоломок судоку каждую неделю.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Простые инструменты, удобное управление.
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